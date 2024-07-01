https://ria.ru/20240701/deti-1956558321.html

Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР

Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР - РИА Новости, 01.07.2024

Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР

Около 200 школьников из Приморья этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее, а ребята из КНДР отдохнут в детском центре "Океан" под Владивостоком,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:53

2024-07-01T09:53

2024-07-01T09:53

общество

владивосток

вонсан

пхеньян

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 200 школьников из Приморья этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее, а ребята из КНДР отдохнут в детском центре "Океан" под Владивостоком, сообщает правительство региона. "Около 200 приморских школьников совсем скоро побывают в КНДР. С 22 июля по 2 августа ребята отдохнут в международном пионерском лагере "Сондовон", - говорится в сообщении. Международный пионерский лагерь "Сондовон" находится на побережье Восточного моря недалеко от города Вонсан. Комплекс площадью более 10 гектаров выходит на песчаный пляж, здесь есть собственный аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Детей возят на экскурсии в Пхеньян. Учащиеся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков КНДР посетят всероссийский детский центр "Океан" в Приморье. Там они будут с 14 июля по 3 августа на смене "Дети мира". В мае глава Приморья Олег Кожемяко встретился с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Иром в ходе визита делегации Северной Кореи в российский регион. Тогда стороны обсудили сотрудничество в сфере образования и воспитания молодежи. -0-

https://ria.ru/20240629/lager-1956360381.html

https://ria.ru/20240501/lager-1943306359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, вонсан, пхеньян, олег кожемяко