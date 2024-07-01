Рейтинг@Mail.ru
Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/deti-1956558321.html
Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР
Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР - РИА Новости, 01.07.2024
Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР
Около 200 школьников из Приморья этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее, а ребята из КНДР отдохнут в детском центре "Океан" под Владивостоком,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:53
2024-07-01T09:53
общество
владивосток
вонсан
пхеньян
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901046790_0:93:1908:1166_1920x0_80_0_0_6dab1f449bcd94270946a7e2f42ca4c5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 200 школьников из Приморья этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее, а ребята из КНДР отдохнут в детском центре "Океан" под Владивостоком, сообщает правительство региона. "Около 200 приморских школьников совсем скоро побывают в КНДР. С 22 июля по 2 августа ребята отдохнут в международном пионерском лагере "Сондовон", - говорится в сообщении. Международный пионерский лагерь "Сондовон" находится на побережье Восточного моря недалеко от города Вонсан. Комплекс площадью более 10 гектаров выходит на песчаный пляж, здесь есть собственный аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Детей возят на экскурсии в Пхеньян. Учащиеся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков КНДР посетят всероссийский детский центр "Океан" в Приморье. Там они будут с 14 июля по 3 августа на смене "Дети мира". В мае глава Приморья Олег Кожемяко встретился с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Иром в ходе визита делегации Северной Кореи в российский регион. Тогда стороны обсудили сотрудничество в сфере образования и воспитания молодежи. -0-
https://ria.ru/20240629/lager-1956360381.html
https://ria.ru/20240501/lager-1943306359.html
владивосток
вонсан
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901046790_115:0:1794:1259_1920x0_80_0_0_8fa2d2c0821c086bf9d389b04b8eabc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, вонсан, пхеньян, олег кожемяко
Общество, Владивосток, Вонсан, Пхеньян, Олег Кожемяко
Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР

Около 200 школьников из Приморья летом посетят пионерский лагерь в КНДР

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкПарк около Дворца Учебы в Пхеньяне
Парк около Дворца Учебы в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Парк около Дворца Учебы в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 200 школьников из Приморья этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее, а ребята из КНДР отдохнут в детском центре "Океан" под Владивостоком, сообщает правительство региона.
"Около 200 приморских школьников совсем скоро побывают в КНДР. С 22 июля по 2 августа ребята отдохнут в международном пионерском лагере "Сондовон", - говорится в сообщении.
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР
29 июня, 19:20
Международный пионерский лагерь "Сондовон" находится на побережье Восточного моря недалеко от города Вонсан. Комплекс площадью более 10 гектаров выходит на песчаный пляж, здесь есть собственный аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Детей возят на экскурсии в Пхеньян.
Учащиеся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков КНДР посетят всероссийский детский центр "Океан" в Приморье. Там они будут с 14 июля по 3 августа на смене "Дети мира".
В мае глава Приморья Олег Кожемяко встретился с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Иром в ходе визита делегации Северной Кореи в российский регион. Тогда стороны обсудили сотрудничество в сфере образования и воспитания молодежи. -0-
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В КНДР предложили Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"
1 мая, 14:06
 
ОбществоВладивостокВонсанПхеньянОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала