Около 200 детей из Приморья летом отдохнут в лагере в КНДР
Около 200 школьников из Приморья летом посетят пионерский лагерь в КНДР
Парк около Дворца Учебы в Пхеньяне. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 200 школьников из Приморья этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее, а ребята из КНДР отдохнут в детском центре "Океан" под Владивостоком, сообщает правительство региона.
"Около 200 приморских школьников совсем скоро побывают в КНДР. С 22 июля по 2 августа ребята отдохнут в международном пионерском лагере "Сондовон", - говорится в сообщении.
Международный пионерский лагерь "Сондовон" находится на побережье Восточного моря недалеко от города Вонсан. Комплекс площадью более 10 гектаров выходит на песчаный пляж, здесь есть собственный аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Детей возят на экскурсии в Пхеньян.
Учащиеся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков КНДР посетят всероссийский детский центр "Океан" в Приморье. Там они будут с 14 июля по 3 августа на смене "Дети мира".
В мае глава Приморья Олег Кожемяко встретился с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Иром в ходе визита делегации Северной Кореи в российский регион. Тогда стороны обсудили сотрудничество в сфере образования и воспитания молодежи. -0-