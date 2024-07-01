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Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану - РИА Новости, 01.07.2024
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16:42 01.07.2024 (обновлено: 16:43 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/dagestan-1956676426.html
Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану
Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану - РИА Новости, 01.07.2024
Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану
Основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:42
2024-07-01T16:43
дербент
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя теракты, произошедшие в регионе 23 июня. "Основным угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку в республике, остается возросшая активность международных террористических организаций. И как бы нас не пытались убедить в том, что события в Дагестане (теракты 23 июня - ред.) произошли внутри, я, например, в это никогда не поверю". - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240701/terakty-1956646288.html
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дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану

Меликов заявил о возросшей активности международных террористических организаций

© РИА НовостиНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
© РИА Новости
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя теракты, произошедшие в регионе 23 июня.
«
"Основным угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку в республике, остается возросшая активность международных террористических организаций. И как бы нас не пытались убедить в том, что события в Дагестане (теракты 23 июня - ред.) произошли внутри, я, например, в это никогда не поверю". - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло
Вчера, 15:21
 
ДербентМахачкалаСергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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