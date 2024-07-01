https://ria.ru/20240701/dagestan-1956676426.html

Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану

Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану - РИА Новости, 01.07.2024

Меликов назвал терроризм основной угрозой Дагестану

Основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:42

2024-07-01T16:42

2024-07-01T16:43

дербент

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя теракты, произошедшие в регионе 23 июня. "Основным угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку в республике, остается возросшая активность международных террористических организаций. И как бы нас не пытались убедить в том, что события в Дагестане (теракты 23 июня - ред.) произошли внутри, я, например, в это никогда не поверю". - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240701/terakty-1956646288.html

дербент

махачкала

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале