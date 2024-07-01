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В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским - РИА Новости, 01.07.2024
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09:05 01.07.2024 (обновлено: 09:33 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/chayldfri-1956551876.html
В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским
В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским - РИА Новости, 01.07.2024
В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил признать движение в поддержку чайлдфри экстремистским и запретить его на законодательном уровне. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:05
2024-07-01T09:33
общество
россия
султан хамзаев
константин чуйченко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил признать движение в поддержку чайлдфри экстремистским и запретить его на законодательном уровне. "В последнее время в России широко обсуждается идея запрета движение чайлдфри... Выступаю за то, чтобы само это движение, как и движение в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено - ред. ) в России было законодательно запрещено (такой пакет законодательных изменений уже принят) и признано экстремизмом", - сказано в обращении депутата к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, есть в распоряжении РИА Новости. Хамзаев считает, что в Год семьи совместно с министерством юстиции России необходимо проработать законодательные решения в части запрета распространения любой информации, которая несет в себе дискредитацию семейных ценностей и отказ от рождения детей. Депутат отметил, что чайлдфри - это мировое движение, которое проводит пропаганду в женской среде, выступая против рождения детей. "Каждый человек сам должен выбирать, рожать детей или нет, однако чаще всего это перерастает именно в движение, а против рождения детей звучат высказывания не столько физических лиц, сколько позиции некоммерческих организаций", - добавил парламентарий. По его мнению, в России такого рода политика недопустима. "Если такие принципы распространяет общественное объединение, эту идеологию, считаю, можно и нужно считать экстремизмом", - заключил Хамзаев.*Экстремистское движение, запрещенное в России
https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html
https://ria.ru/20231211/chayldfri-1915128695.html
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общество, россия, султан хамзаев, константин чуйченко, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Константин Чуйченко, Госдума РФ
В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским

В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским и запретить его

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил признать движение в поддержку чайлдфри экстремистским и запретить его на законодательном уровне.
"В последнее время в России широко обсуждается идея запрета движение чайлдфри... Выступаю за то, чтобы само это движение, как и движение в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено - ред. ) в России было законодательно запрещено (такой пакет законодательных изменений уже принят) и признано экстремизмом", - сказано в обращении депутата к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, есть в распоряжении РИА Новости.
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Хамзаев считает, что в Год семьи совместно с министерством юстиции России необходимо проработать законодательные решения в части запрета распространения любой информации, которая несет в себе дискредитацию семейных ценностей и отказ от рождения детей.
Депутат отметил, что чайлдфри - это мировое движение, которое проводит пропаганду в женской среде, выступая против рождения детей. "Каждый человек сам должен выбирать, рожать детей или нет, однако чаще всего это перерастает именно в движение, а против рождения детей звучат высказывания не столько физических лиц, сколько позиции некоммерческих организаций", - добавил парламентарий.
По его мнению, в России такого рода политика недопустима.
"Если такие принципы распространяет общественное объединение, эту идеологию, считаю, можно и нужно считать экстремизмом", - заключил Хамзаев.
*Экстремистское движение, запрещенное в России
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ОбществоРоссияСултан ХамзаевКонстантин ЧуйченкоГосдума РФ
 
 
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