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Мэр Керчи Брусаков подал в отставку - РИА Новости, 01.07.2024
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10:39 01.07.2024 (обновлено: 10:59 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/brusakov-1956563087.html
Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
Мэр Керчи Брусаков подал в отставку - РИА Новости, 01.07.2024
Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:39
2024-07-01T10:59
керчь
сергей аксенов (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее Аксенов неоднократно критиковал Брусакова за неисполнение поручений, плохую организацию санитарной очистки и уборки города, а также из-за слабого контакта с жителями. Брусакову сначала было объявлено предупреждение, а затем Аксенов рекомендовал депутатам Керченского горсовета инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявить выговор."Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.Обязанности мэра города возложены на заместителя главы администрации Олега Каторгина. "Нахожусь с ним на прямой связи", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html
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керчь, сергей аксенов (политик), политика
Керчь, Сергей Аксенов (политик), Политика
Мэр Керчи Брусаков подал в отставку

Аксенов: мэр Керчи Брусаков подал в отставку по собственному желанию

© Фото : пресс-служба правительства Республики КрымГлава администрации города Керчи Святослав Брусаков
Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Крым
Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Аксенов неоднократно критиковал Брусакова за неисполнение поручений, плохую организацию санитарной очистки и уборки города, а также из-за слабого контакта с жителями. Брусакову сначала было объявлено предупреждение, а затем Аксенов рекомендовал депутатам Керченского горсовета инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявить выговор.
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"Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.
Обязанности мэра города возложены на заместителя главы администрации Олега Каторгина. "Нахожусь с ним на прямой связи", - подчеркнул Аксенов.
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