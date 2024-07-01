https://ria.ru/20240701/brusakov-1956563087.html

Мэр Керчи Брусаков подал в отставку

Мэр Керчи Брусаков подал в отставку - РИА Новости, 01.07.2024

Мэр Керчи Брусаков подал в отставку

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:39

2024-07-01T10:39

2024-07-01T10:59

керчь

сергей аксенов (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее Аксенов неоднократно критиковал Брусакова за неисполнение поручений, плохую организацию санитарной очистки и уборки города, а также из-за слабого контакта с жителями. Брусакову сначала было объявлено предупреждение, а затем Аксенов рекомендовал депутатам Керченского горсовета инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявить выговор."Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.Обязанности мэра города возложены на заместителя главы администрации Олега Каторгина. "Нахожусь с ним на прямой связи", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html

https://ria.ru/20240626/mer-1955520607.html

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Варвара Скокшина

керчь, сергей аксенов (политик), политика