Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
Аксенов: мэр Керчи Брусаков подал в отставку по собственному желанию
© Фото : пресс-служба правительства Республики КрымГлава администрации города Керчи Святослав Брусаков
Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Аксенов неоднократно критиковал Брусакова за неисполнение поручений, плохую организацию санитарной очистки и уборки города, а также из-за слабого контакта с жителями. Брусакову сначала было объявлено предупреждение, а затем Аксенов рекомендовал депутатам Керченского горсовета инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявить выговор.
"Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.
Обязанности мэра города возложены на заместителя главы администрации Олега Каторгина. "Нахожусь с ним на прямой связи", - подчеркнул Аксенов.
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