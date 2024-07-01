https://ria.ru/20240701/britaniya-1956551371.html

В Британии признали, что армия королевства не готова к конфликтам

В Британии признали, что армия королевства не готова к конфликтам - РИА Новости, 01.07.2024

В Британии признали, что армия королевства не готова к конфликтам

Вооруженные силы Великобритании не могут должным образом защитить территорию своей страны, заявил бывший директор одного из управлений Министерства обороны... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:01

2024-07-01T09:01

2024-07-01T12:44

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании не могут должным образом защитить территорию своей страны, заявил бывший директор одного из управлений Министерства обороны королевства Роб Джонсон в разговоре с газетой Financial Times. "В любой крупномасштабной операции у нас быстро закончатся боеприпасы. <...> Наша оборона слишком слаба, мы не готовы сражаться и одержать победу в вооруженном конфликте любого масштаба", — сказал он. По словам Джонсона, Вооруженные силы Британии действуют, исходя из "абсолютного минимума", который позволяет им проводить лишь миротворческие и гуманитарные операции, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия. Он добавил, что "Великобритания достигла ситуации, когда она не может должным образом защищать родину". Как подчеркнул Джонсон, британская противовоздушная оборона "недостаточна", чтобы остановить ракеты большой дальности, Королевскому флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а Королевским ВВС нужно почти вдвое больше истребителей, чем у них есть сейчас. А в случае создания экспедиционных сил, сопоставимых с теми, которые были развернуты в конфликтах за Фолклендские острова или в Ираке, британские силы "будут недостаточно оснащены, что подвергнет военных риску", указал эксперт. Джонсон два года возглавлял управление по оценке при Министерстве обороны Британии с момента его создания в 2022 году до мая 2024-го. Он заявил, что реалистично оценивает сценарии, которые разрабатывало ведомство. По словам Джонсона, он решил выступить с публичным предупреждением, потому что был "глубоко обеспокоен" необходимостью дополнительных инвестиций в британские вооруженные силы особенно для противодействия якобы имеющейся угрозы со стороны России. По мнению эксперта, следующему правительству страны стоит нацелиться на траты на оборону в размере "минимум" трех процентов от ВВП, что составляет примерно 80 миллиардов фунтов стерлингов (более 100 миллиардов долларов) в год. Такая мера позволит Британии модернизировать свои возможности в ядерном сдерживании и иметь армию, "вооруженную и оснащенную для конфликтов 21-го века", добавил он.Так, как считает экс-чиновник, главный приоритет должен отдаваться ВВС, которые нужно оснастить 265 единицами боевой авиации. Следующими должны быть ВМС, которым необходимы 25 современных кораблей. Сами вооруженные силы должны быть расширены до 125 тысяч военнослужащих с нынешних 72,5 тысячи и оснащены "массой дальнобойной артиллерии" и беспилотниками.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД указывали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240520/udar-1947304051.html

https://ria.ru/20240124/britaniya-1923248019.html

https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956554423.html

https://ria.ru/20240217/britaniya-1927991057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, северная атлантика, нато