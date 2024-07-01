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В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом - РИА Новости, 01.07.2024
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09:53 01.07.2024 (обновлено: 10:38 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом - РИА Новости, 01.07.2024
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом
Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:53
2024-07-01T10:38
в мире
донецкая народная республика
украина
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. Снаряд попал в крышу двухэтажного дома по улице Нахимовской. В результате разрушена кровля, повреждены фасад и остекления двух жилых домов. Судя по множеству характерных маленьких воронок на месте обстрела, ВСУ применили именно кассетный тип боеприпаса. "Выбило окна и вокруг одна пыль, ничего не видно. А когда я уже вышла, рассмотрела, что повреждены два дома и разбита крыша", - рассказала агентству очевидеца Анна. Как уточнили другие свидетели произошедшего, в этих домах живет много семей с детьми, а тот факт, что обстрел обошелся без пострадавших, называют везением. "Здесь живет много людей и дети есть. Если бы оно пролетело крышу, были бы жертвы, потому что там спальня, они там спят", - поделилась РИА Новости одна из жильцов поврежденного дома Ольга. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 боеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Повреждения получили четыре жилых дома. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240629/raketa-1956337678.html
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html
донецкая народная республика
украина
петровский район
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой дом
По данным СЦКК, всего с начала суток по Петровскому району Донецка выпущено 13 снарядов калибром 155 мм.
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в мире, донецкая народная республика, украина, петровский район, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район, Вооруженные силы Украины
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом

В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой многоквартирный дом

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости.
Снаряд попал в крышу двухэтажного дома по улице Нахимовской. В результате разрушена кровля, повреждены фасад и остекления двух жилых домов. Судя по множеству характерных маленьких воронок на месте обстрела, ВСУ применили именно кассетный тип боеприпаса.
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"Выбило окна и вокруг одна пыль, ничего не видно. А когда я уже вышла, рассмотрела, что повреждены два дома и разбита крыша", - рассказала агентству очевидеца Анна.
Как уточнили другие свидетели произошедшего, в этих домах живет много семей с детьми, а тот факт, что обстрел обошелся без пострадавших, называют везением.
"Здесь живет много людей и дети есть. Если бы оно пролетело крышу, были бы жертвы, потому что там спальня, они там спят", - поделилась РИА Новости одна из жильцов поврежденного дома Ольга.
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 боеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Повреждения получили четыре жилых дома.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПетровский районВооруженные силы Украины
 
 
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