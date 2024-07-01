https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом - РИА Новости, 01.07.2024
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом
Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:53
2024-07-01T09:53
2024-07-01T10:38
в мире
донецкая народная республика
украина
петровский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956561435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6ed130dfc131c8a963b8cdfb0ae4f8a.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. Снаряд попал в крышу двухэтажного дома по улице Нахимовской. В результате разрушена кровля, повреждены фасад и остекления двух жилых домов. Судя по множеству характерных маленьких воронок на месте обстрела, ВСУ применили именно кассетный тип боеприпаса. "Выбило окна и вокруг одна пыль, ничего не видно. А когда я уже вышла, рассмотрела, что повреждены два дома и разбита крыша", - рассказала агентству очевидеца Анна. Как уточнили другие свидетели произошедшего, в этих домах живет много семей с детьми, а тот факт, что обстрел обошелся без пострадавших, называют везением. "Здесь живет много людей и дети есть. Если бы оно пролетело крышу, были бы жертвы, потому что там спальня, они там спят", - поделилась РИА Новости одна из жильцов поврежденного дома Ольга. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 боеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Повреждения получили четыре жилых дома. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240629/raketa-1956337678.html
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html
донецкая народная республика
украина
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956561435_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_236ca165a3e822fb8be949f6620c38a7.jpg
Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой дом
По данным СЦКК, всего с начала суток по Петровскому району Донецка выпущено 13 снарядов калибром 155 мм.
2024-07-01T09:53
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, петровский район, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район, Вооруженные силы Украины
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом
В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой многоквартирный дом
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости.
Снаряд попал в крышу двухэтажного дома по улице Нахимовской. В результате разрушена кровля, повреждены фасад и остекления двух жилых домов. Судя по множеству характерных маленьких воронок на месте обстрела, ВСУ применили именно кассетный тип боеприпаса.
"Выбило окна и вокруг одна пыль, ничего не видно. А когда я уже вышла, рассмотрела, что повреждены два дома и разбита крыша", - рассказала агентству очевидеца Анна.
Как уточнили другие свидетели произошедшего, в этих домах живет много семей с детьми, а тот факт, что обстрел обошелся без пострадавших, называют везением.
"Здесь живет много людей и дети есть. Если бы оно пролетело крышу, были бы жертвы, потому что там спальня, они там спят", - поделилась РИА Новости одна из жильцов поврежденного дома Ольга.
По сообщениям представительства ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 боеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Повреждения получили четыре жилых дома.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.