https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html

В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом

В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом - РИА Новости, 01.07.2024

В Донецке кассетный боеприпас попал в жилой дом

Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:53

2024-07-01T09:53

2024-07-01T10:38

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петровский район

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. Снаряд попал в крышу двухэтажного дома по улице Нахимовской. В результате разрушена кровля, повреждены фасад и остекления двух жилых домов. Судя по множеству характерных маленьких воронок на месте обстрела, ВСУ применили именно кассетный тип боеприпаса. "Выбило окна и вокруг одна пыль, ничего не видно. А когда я уже вышла, рассмотрела, что повреждены два дома и разбита крыша", - рассказала агентству очевидеца Анна. Как уточнили другие свидетели произошедшего, в этих домах живет много семей с детьми, а тот факт, что обстрел обошелся без пострадавших, называют везением. "Здесь живет много людей и дети есть. Если бы оно пролетело крышу, были бы жертвы, потому что там спальня, они там спят", - поделилась РИА Новости одна из жильцов поврежденного дома Ольга. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 боеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Повреждения получили четыре жилых дома. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240629/raketa-1956337678.html

https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html

донецкая народная республика

украина

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кассетный боеприпас ВСУ при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой дом По данным СЦКК, всего с начала суток по Петровскому району Донецка выпущено 13 снарядов калибром 155 мм. 2024-07-01T09:53 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, петровский район, вооруженные силы украины