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Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 01.07.2024
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Новости Подмосковья
 
14:28 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/blagoustroystvo-1956634516.html
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 01.07.2024
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:28
2024-07-01T14:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
протвино
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Работы выполнялись по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвине. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что теперь жители и гости наукограда смогут посещать новое место для прогулок и отдыха. Проект благоустройства основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.
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московская область (подмосковье), протвино, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Протвино, Михаил Хайкин

Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиЛесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы выполнялись по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
© Фото : Министерство благоустройства Московской областиЛесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
"В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвине. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что теперь жители и гости наукограда смогут посещать новое место для прогулок и отдыха.
Проект благоустройства основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПротвиноМихаил Хайкин
 
 
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