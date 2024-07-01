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Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 01.07.2024
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:28
2024-07-01T14:28
2024-07-01T14:28
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Работы выполнялись по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвине. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что теперь жители и гости наукограда смогут посещать новое место для прогулок и отдыха. Проект благоустройства основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), протвино, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Протвино, Михаил Хайкин
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы выполнялись по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
"В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвине. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что теперь жители и гости наукограда смогут посещать новое место для прогулок и отдыха.
Проект благоустройства основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.