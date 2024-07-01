https://ria.ru/20240701/blagoustroystvo-1956634516.html

Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине

Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 01.07.2024

Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине

Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:28

2024-07-01T14:28

2024-07-01T14:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

протвино

михаил хайкин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытие Лесного бульвара после проведения работ по благоустройству состоялось в Протвине в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Работы выполнялись по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвине. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что теперь жители и гости наукограда смогут посещать новое место для прогулок и отдыха. Проект благоустройства основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.

московская область (подмосковье)

протвино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), протвино, михаил хайкин