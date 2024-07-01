https://ria.ru/20240701/bezopasnost-1956588972.html

В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ

В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024

В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ

Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:14

2024-07-01T12:14

2024-07-01T12:14

специальная военная операция на украине

макеевка

авдеевка

ясиноватая

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 95 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. По данным ведомства, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка подавлены три ударных беспилотника с самодельными взрывными устройствами. СВУ были обезврежены взрывотехниками УФСБ при помощи накладных зарядов, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html

https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952213.html

макеевка

авдеевка

ясиноватая

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, авдеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, происшествия