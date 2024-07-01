https://ria.ru/20240701/bezopasnost-1956588972.html
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ
Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:14
2024-07-01T12:14
2024-07-01T12:14
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 95 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. По данным ведомства, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка подавлены три ударных беспилотника с самодельными взрывными устройствами. СВУ были обезврежены взрывотехниками УФСБ при помощи накладных зарядов, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html
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РИА Новости
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макеевка, авдеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Авдеевка, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ
Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю уничтожили 95 дронов