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В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/bezopasnost-1956588972.html
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ
Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:14
2024-07-01T12:14
специальная военная операция на украине
макеевка
авдеевка
ясиноватая
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 95 украинских беспилотников", - говорится в сообщении. По данным ведомства, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка подавлены три ударных беспилотника с самодельными взрывными устройствами. СВУ были обезврежены взрывотехниками УФСБ при помощи накладных зарядов, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html
https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952213.html
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макеевка, авдеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Авдеевка, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР за неделю уничтожили около ста беспилотников ВСУ

Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю уничтожили 95 дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие работают на посту воздушного наблюдения в зоне проведения СВО
Военнослужащие работают на посту воздушного наблюдения в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие работают на посту воздушного наблюдения в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Около ста беспилотников ВСУ уничтожено или перехвачено над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой за неделю, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 95 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
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Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Вчера, 02:06
По данным ведомства, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка подавлены три ударных беспилотника с самодельными взрывными устройствами.
СВУ были обезврежены взрывотехниками УФСБ при помощи накладных зарядов, добавляется в сообщении.
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Над городами ДНР за неделю перехватили около ста беспилотников
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаАвдеевкаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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