https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956545460.html

Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников

Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников - РИА Новости, 01.07.2024

Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:10

2024-07-01T07:10

2024-07-01T10:52

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Курской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Брянский губернатор Александр Богомаз ранее сообщал об уничтожении беспилотников над Трубчевским, Карачевским и Выгоничском районах, а также на подлете к Брянску. Кроме того, беспилотники сбили в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах Курской области, об этом писал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в субботу украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

https://ria.ru/20240701/donetsk-1956553171.html

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956486534.html

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россия, белгородская область, брянская область, безопасность