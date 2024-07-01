https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956545460.html
Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников
Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников - РИА Новости, 01.07.2024
Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T07:10
2024-07-01T07:10
2024-07-01T10:52
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белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Курской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Брянский губернатор Александр Богомаз ранее сообщал об уничтожении беспилотников над Трубчевским, Карачевским и Выгоничском районах, а также на подлете к Брянску. Кроме того, беспилотники сбили в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах Курской области, об этом писал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в субботу украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
https://ria.ru/20240701/donetsk-1956553171.html
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россия, белгородская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область, Безопасность
Силы ПВО уничтожили за ночь 36 беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь сбила над тремя регионами России 36 БПЛА ВСУ