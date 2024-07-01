https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956537832.html

В Брянской области сбили девять беспилотников

В Брянской области сбили девять беспилотников - РИА Новости, 01.07.2024

В Брянской области сбили девять беспилотников

Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:09

2024-07-01T03:09

2024-07-01T03:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

россия

трубчевский район

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом", — написал он в Telegram-канале.Позднее Богомаз сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА в Выгоничском районе и на подлете к Брянску.Пострадавших и разрушений в результате атак нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в субботу украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html

брянская область

россия

трубчевский район

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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, россия, трубчевский район