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Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:06
2024-07-01T02:06
2024-07-01T02:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал."Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что повреждены линии электропередач, ряд населенных пунктов обесточен
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области