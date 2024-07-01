https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html

Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024

Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:06

2024-07-01T02:06

2024-07-01T02:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873936484_0:280:3004:1970_1920x0_80_0_0_7a6214e345d9645a46e1c26bef646543.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал."Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что повреждены линии электропередач, ряд населенных пунктов обесточен

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956486534.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков