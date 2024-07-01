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Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 01.07.2024 (обновлено: 02:08 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/bespilotnik-1956535493.html
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 01.07.2024
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:06
2024-07-01T02:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал."Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что повреждены линии электропередач, ряд населенных пунктов обесточен
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белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВъездная стела Грайворонского округа Белгородской области
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский городской округ, предварительно, никто не пострадал.
"Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", - написал он в Telegram-канале.
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ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села
Вчера, 18:18
Отмечается, что повреждены линии электропередач, ряд населенных пунктов обесточен
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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