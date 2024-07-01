https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html

В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии

В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии - РИА Новости, 01.07.2024

В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии

В Белгороде и некоторых районах региона наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии из-за внешнего технологического воздействия, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:16

2024-07-01T09:16

2024-07-01T10:16

происшествия

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 1 июл — РИА Новости. В Белгороде и некоторых районах региона наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии из-за внешнего технологического воздействия, сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр"). "В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям", — рассказали в компании.Энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.Как передают корреспонденты РИА Новости, в Белгороде не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ. Также наблюдаются перебои с работой интернета.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1935015775.html

белгородская область

белгород

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Белгороде не работают светофоры и есть проблемы с интернетом В Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-01T09:16 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород