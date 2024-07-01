https://ria.ru/20240701/belgorod-1956553651.html
В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии
В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии
В Белгороде и некоторых районах региона наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии из-за внешнего технологического воздействия, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:16
2024-07-01T09:16
2024-07-01T10:16
происшествия
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 1 июл — РИА Новости. В Белгороде и некоторых районах региона наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии из-за внешнего технологического воздействия, сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр"). "В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям", — рассказали в компании.Энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.Как передают корреспонденты РИА Новости, в Белгороде не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ. Также наблюдаются перебои с работой интернета.
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгороде не работают светофоры и есть проблемы с интернетом
В Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-01T09:16
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области наблюдаются перерывы подачи электроэнергии
Перерывы подачи электроэнергии в Белгороде возникают из-за внешнего воздействия
БЕЛГОРОД, 1 июл — РИА Новости. В Белгороде и некоторых районах региона наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии из-за внешнего технологического воздействия, сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр").
«
"В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям", — рассказали в компании.
Энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.
Как передают корреспонденты РИА Новости, в Белгороде не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ. Также наблюдаются перебои с работой интернета.