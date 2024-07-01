https://ria.ru/20240701/belgorod-1956552797.html
В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом
В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом - РИА Новости, 01.07.2024
В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом
В Белгороде, где возникли перерывы подачи электричества, не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ, наблюдаются перебои с работой интернета, РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:11
2024-07-01T09:11
2024-07-01T09:42
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. В Белгороде, где возникли перерывы подачи электричества, не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ, наблюдаются перебои с работой интернета, передают корреспонденты РИА Новости.Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.
https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгороде не работают светофоры и есть проблемы с интернетом
В Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-01T09:11
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом
В Белгороде не работают светофоры, наблюдаются перебои с интернетом