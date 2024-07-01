https://ria.ru/20240701/belgorod-1956552797.html

В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом

В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом - РИА Новости, 01.07.2024

В Белгороде зафиксировали перебои с интернетом

В Белгороде, где возникли перерывы подачи электричества, не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ, наблюдаются перебои с работой интернета, РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:11

2024-07-01T09:11

2024-07-01T09:42

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. В Белгороде, где возникли перерывы подачи электричества, не работают светофоры, на перекрестки вышли регулировщики ГАИ, наблюдаются перебои с работой интернета, передают корреспонденты РИА Новости.Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили РИА Новости, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.

https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html

белгород

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Белгороде не работают светофоры и есть проблемы с интернетом В Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-01T09:11 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия