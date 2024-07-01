https://ria.ru/20240701/bayden-1956759919.html

Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ

Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024

Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ

Демократическая партия США может выдвинуть действующего президента Джо Байдена номинантом на пост уже 21 июля, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:19

2024-07-01T23:19

2024-07-01T23:19

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Демократическая партия США может выдвинуть действующего президента Джо Байдена номинантом на пост уже 21 июля, сообщает агентство Блумберг. "Национальный комитет демпартии рассматривает возможность номинации Байдена в середине июля, чтобы обеспечить его попадание в бюллетени и помочь пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что демократы могут номинировать Байдена, не дожидаясь съезда партии в середине августа, чтобы обеспечить его включение в бюллетени в штатах, где требуется заблаговременная регистрация претендентов. Как передает агентство, 21 июля пройдет виртуальная встреча регистрационного комитета партии, к этому моменту могут быть внесены правки в процедуру номинации, чтобы официальное выдвижение Байдена соответствовало требованиям объединения. Шестнадцатого июля пройдет виртуальная встреча партийного комитета, 19 июля - протокольного и 21 июля - регистрационного, тогда же, по данным издания, могут номинировать Байдена. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах. Съезд республиканцев, на котором номинируют кандидатом экс-президента Дональда Трампа, пройдет 15-18 июля.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024