https://ria.ru/20240701/bayden-1956759919.html
Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ
Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ
Демократическая партия США может выдвинуть действующего президента Джо Байдена номинантом на пост уже 21 июля, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:19
2024-07-01T23:19
2024-07-01T23:19
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Демократическая партия США может выдвинуть действующего президента Джо Байдена номинантом на пост уже 21 июля, сообщает агентство Блумберг. "Национальный комитет демпартии рассматривает возможность номинации Байдена в середине июля, чтобы обеспечить его попадание в бюллетени и помочь пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что демократы могут номинировать Байдена, не дожидаясь съезда партии в середине августа, чтобы обеспечить его включение в бюллетени в штатах, где требуется заблаговременная регистрация претендентов. Как передает агентство, 21 июля пройдет виртуальная встреча регистрационного комитета партии, к этому моменту могут быть внесены правки в процедуру номинации, чтобы официальное выдвижение Байдена соответствовало требованиям объединения. Шестнадцатого июля пройдет виртуальная встреча партийного комитета, 19 июля - протокольного и 21 июля - регистрационного, тогда же, по данным издания, могут номинировать Байдена. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах. Съезд республиканцев, на котором номинируют кандидатом экс-президента Дональда Трампа, пройдет 15-18 июля.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы уже в июле, пишут СМИ
Блумберг: демпартия США может выдвинуть Байдена на выборы уже 21 июля
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости.
Демократическая партия США может выдвинуть действующего президента Джо Байдена номинантом на пост уже 21 июля, сообщает агентство Блумберг
.
"Национальный комитет демпартии рассматривает возможность номинации Байдена в середине июля, чтобы обеспечить его попадание в бюллетени и помочь пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что демократы могут номинировать Байдена, не дожидаясь съезда партии в середине августа, чтобы обеспечить его включение в бюллетени в штатах, где требуется заблаговременная регистрация претендентов.
Как передает агентство, 21 июля пройдет виртуальная встреча регистрационного комитета партии, к этому моменту могут быть внесены правки в процедуру номинации, чтобы официальное выдвижение Байдена соответствовало требованиям объединения. Шестнадцатого июля пройдет виртуальная встреча партийного комитета, 19 июля - протокольного и 21 июля - регистрационного, тогда же, по данным издания, могут номинировать Байдена. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах.
Съезд республиканцев, на котором номинируют кандидатом экс-президента Дональда Трампа, пройдет 15-18 июля.