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На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена
На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена - РИА Новости, 01.07.2024
На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена
Юридический комитет Палаты представителей США заявил в понедельник, что подает в суд на генерального прокурора и главу американского минюста Меррика Гарланда за РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:34
2024-07-01T19:34
2024-07-01T19:34
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Юридический комитет Палаты представителей США заявил в понедельник, что подает в суд на генерального прокурора и главу американского минюста Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром, которые проводились в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Соответствующий гражданский иск был подан в окружной суд США по столичному округу Колумбия. Из него следует, что конгрессмены добиваются доступа к записям интервью Байдена с Хёром, а также автором мемуаров главы государства от 2017 года Марком Звоницером. "Комитет... просит суд приказать генеральному прокурору Гарланду предоставить комитету аудиозаписи интервью спецпрокурора с президентом Байденом и господином Звоницером", - следует из документа. Ранее в текущем месяце Палата представителей США рекомендовала привлечь Гарланда к ответственности за неуважение к Конгрессу, которое проявилось в отказе передать законодателям запрошенные по повестке аудиозаписи.
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в мире, сша, колумбия, джо байден
В мире, США, Колумбия, Джо Байден
На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена
Конгресс США подал в суд на генпрокурора, не передавшего записи интервью Байдена
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Юридический комитет Палаты представителей США заявил в понедельник, что подает в суд на генерального прокурора и главу американского минюста Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром, которые проводились в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.
Соответствующий гражданский иск был подан в окружной суд США по столичному округу Колумбия
. Из него следует, что конгрессмены добиваются доступа к записям интервью Байдена с Хёром, а также автором мемуаров главы государства от 2017 года Марком Звоницером.
"Комитет... просит суд приказать генеральному прокурору Гарланду предоставить комитету аудиозаписи интервью спецпрокурора с президентом Байденом и господином Звоницером", - следует из документа.
Ранее в текущем месяце Палата представителей США рекомендовала привлечь Гарланда к ответственности за неуважение к Конгрессу, которое проявилось в отказе передать законодателям запрошенные по повестке аудиозаписи.