https://ria.ru/20240701/bayden-1956733037.html

На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена

На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена - РИА Новости, 01.07.2024

На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена

Юридический комитет Палаты представителей США заявил в понедельник, что подает в суд на генерального прокурора и главу американского минюста Меррика Гарланда за РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:34

2024-07-01T19:34

2024-07-01T19:34

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Юридический комитет Палаты представителей США заявил в понедельник, что подает в суд на генерального прокурора и главу американского минюста Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром, которые проводились в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Соответствующий гражданский иск был подан в окружной суд США по столичному округу Колумбия. Из него следует, что конгрессмены добиваются доступа к записям интервью Байдена с Хёром, а также автором мемуаров главы государства от 2017 года Марком Звоницером. "Комитет... просит суд приказать генеральному прокурору Гарланду предоставить комитету аудиозаписи интервью спецпрокурора с президентом Байденом и господином Звоницером", - следует из документа. Ранее в текущем месяце Палата представителей США рекомендовала привлечь Гарланда к ответственности за неуважение к Конгрессу, которое проявилось в отказе передать законодателям запрошенные по повестке аудиозаписи.

https://ria.ru/20240208/dokumenty-1926055877.html

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в мире, сша, колумбия, джо байден