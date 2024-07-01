https://ria.ru/20240701/bayden-1956641249.html

Замена Байдена на другого кандидата вызовет хаос, заявили в его штабе

Замена Байдена на другого кандидата вызовет хаос, заявили в его штабе - РИА Новости, 01.07.2024

Замена Байдена на другого кандидата вызовет хаос, заявили в его штабе

Замена действующего лидера США Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии для участях в президентских выборах вызовет хаос, пишет журнал Rolling РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:58

2024-07-01T14:58

2024-07-01T14:58

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замена действующего лидера США Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии для участях в президентских выборах вызовет хаос, пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на электронное письмо предвыборного штаба Байдена. "В электронном письме кампании Байдена был приведен график опроса Data for Progress, на котором другие потенциальные кандидаты от демократов, включая вице-президента Камалу Харрис, сравнивались с (бывшим президентом США Дональдом - ред.) Трампом, там утверждается, что изменения создадут "хаос", - пишет журнал. Как отмечается, у других политиков будет меньше шансов на победу, чем у Байдена. По информации журнала, письмо разослали журналистам и сторонникам Демократической партии на выходных. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240529/bayden-1949034306.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956449923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена