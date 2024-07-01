Замена Байдена на другого кандидата вызовет хаос, заявили в его штабе
Rolling Stone: замена Байдена на другого кандидата от демократов вызовет хаос
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замена действующего лидера США Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии для участях в президентских выборах вызовет хаос, пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на электронное письмо предвыборного штаба Байдена.
"В электронном письме кампании Байдена был приведен график опроса Data for Progress, на котором другие потенциальные кандидаты от демократов, включая вице-президента Камалу Харрис, сравнивались с (бывшим президентом США Дональдом - ред.) Трампом, там утверждается, что изменения создадут "хаос", - пишет журнал.
Как отмечается, у других политиков будет меньше шансов на победу, чем у Байдена. По информации журнала, письмо разослали журналистам и сторонникам Демократической партии на выходных.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.