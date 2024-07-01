https://ria.ru/20240701/bayden-1956583169.html

Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон

Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон - РИА Новости, 01.07.2024

Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон

Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:52

2024-07-01T11:52

2024-07-01T12:55

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в соцсети Х со ссылкой на источник. "Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — говорится в публикации.Карлсон имеет в виду твит Обамы, в котором экс-президент написал, что "бывают неудачные дебаты", но нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".Карлсон утверждает, что отношения между семьями Обамы и Байдена никогда не были теплыми, иногда даже бывали "враждебными"."Но в последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден", — пишет журналист.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался, делал большие паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия спуститься со сцены ему помогла жена Джилл. Как писала газета The New York Times со ссылкой на источник, Обама боится поражения Байдена на выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет. Политики и журналисты говорят, что демократы могут заменить Байдена другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победителя праймериз, если только он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html

https://ria.ru/20240701/tramp-1956576472.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956407634.html

https://ria.ru/20240630/opros-1956476127.html

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в мире, сша, атланта, барак обама, джо байден, джилл байден, предвыборные дебаты трампа и байдена