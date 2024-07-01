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Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон - РИА Новости, 01.07.2024
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11:52 01.07.2024 (обновлено: 12:55 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/bayden-1956583169.html
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон - РИА Новости, 01.07.2024
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон
Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:52
2024-07-01T12:55
в мире
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атланта
барак обама
джо байден
джилл байден
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в соцсети Х со ссылкой на источник. "Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — говорится в публикации.Карлсон имеет в виду твит Обамы, в котором экс-президент написал, что "бывают неудачные дебаты", но нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".Карлсон утверждает, что отношения между семьями Обамы и Байдена никогда не были теплыми, иногда даже бывали "враждебными"."Но в последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден", — пишет журналист.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался, делал большие паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия спуститься со сцены ему помогла жена Джилл. Как писала газета The New York Times со ссылкой на источник, Обама боится поражения Байдена на выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет. Политики и журналисты говорят, что демократы могут заменить Байдена другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победителя праймериз, если только он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html
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в мире, сша, атланта, барак обама, джо байден, джилл байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Барак Обама, Джо Байден, Джилл Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон

Такер Карлсон: Обама говорит, что Байден не может победить на выборах

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в соцсети Х со ссылкой на источник.
"Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — говорится в публикации.
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Карлсон имеет в виду твит Обамы, в котором экс-президент написал, что "бывают неудачные дебаты", но нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".

В годы президентства Обамы Байден занимал в его администрации пост вице-президента.

Карлсон утверждает, что отношения между семьями Обамы и Байдена никогда не были теплыми, иногда даже бывали "враждебными".
"Но в последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден", — пишет журналист.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался, делал большие паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия спуститься со сцены ему помогла жена Джилл.
Как писала газета The New York Times со ссылкой на источник, Обама боится поражения Байдена на выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет.
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Политики и журналисты говорят, что демократы могут заменить Байдена другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победителя праймериз, если только он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШААтлантаБарак ОбамаДжо БайденДжилл БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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