https://ria.ru/20240701/bayden-1956583169.html
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон - РИА Новости, 01.07.2024
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон
Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:52
2024-07-01T11:52
2024-07-01T12:55
в мире
сша
атланта
барак обама
джо байден
джилл байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113957/62/1139576239_0:0:4380:2464_1920x0_80_0_0_e5dbce86244a9cbdbd537cdb136bb8f4.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в соцсети Х со ссылкой на источник. "Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — говорится в публикации.Карлсон имеет в виду твит Обамы, в котором экс-президент написал, что "бывают неудачные дебаты", но нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".Карлсон утверждает, что отношения между семьями Обамы и Байдена никогда не были теплыми, иногда даже бывали "враждебными"."Но в последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден", — пишет журналист.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался, делал большие паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия спуститься со сцены ему помогла жена Джилл. Как писала газета The New York Times со ссылкой на источник, Обама боится поражения Байдена на выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет. Политики и журналисты говорят, что демократы могут заменить Байдена другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победителя праймериз, если только он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html
https://ria.ru/20240701/tramp-1956576472.html
https://ria.ru/20240630/bayden-1956407634.html
https://ria.ru/20240630/opros-1956476127.html
сша
атланта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113957/62/1139576239_298:0:4082:2838_1920x0_80_0_0_23a1316474eabe3f4386636906ba49e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атланта, барак обама, джо байден, джилл байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Барак Обама, Джо Байден, Джилл Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Обама не верит в победу Байдена на выборах, заявил Карлсон
Такер Карлсон: Обама говорит, что Байден не может победить на выборах
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Экс-президент США Барак Обама в частных разговорах выражает сомнения, что Джо Байден может победить на президентских выборах, написал журналист Такер Карлсон в соцсети Х
со ссылкой на источник.
"Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить, поэтому он выступает за проведение открытого съезда", — говорится в публикации.
Карлсон имеет в виду твит Обамы
, в котором экс-президент написал, что "бывают неудачные дебаты", но нужно "сделать выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе".
В годы президентства Обамы Байден занимал в его администрации пост вице-президента.
Карлсон утверждает, что отношения между семьями Обамы и Байдена никогда не были теплыми, иногда даже бывали "враждебными".
"Но в последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден", — пишет журналист.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
. Действующий американский президент запинался, делал большие паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия спуститься со сцены ему помогла жена Джилл.
Как писала газета The New York Times со ссылкой на источник, Обама боится поражения Байдена на выборах и регулярно звонит его помощникам, чтобы обсудить стратегию или дать совет.
Политики и журналисты говорят, что демократы могут заменить Байдена другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победителя праймериз, если только он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.