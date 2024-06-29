https://ria.ru/20240629/obama-1956246844.html

Обама неожиданно оценил результат Байдена на дебатах

Обама неожиданно оценил результат Байдена на дебатах - РИА Новости, 29.06.2024

Обама неожиданно оценил результат Байдена на дебатах

Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением в поддержку своего однопартийца, нынешнего главы Белого дома Джо Байдена после его дебатов с Дональдом... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:00

2024-06-29T01:00

2024-06-29T01:02

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

барак обама

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением в поддержку своего однопартийца, нынешнего главы Белого дома Джо Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом."Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю. Но эти выборы по-прежнему представляют собой выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе", — заявил Обама в соцсети X.По его утверждению, американцам предстоит выбор между тем, кто "говорит правду", "умеет отличать хорошее от плохого" и может "честно" рассказать об этом согражданам, и тем, кто "лжет ради собственной выгоды"."Вчерашний вечер ничего не изменил, и именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре (месяц выборов. – прим. ред.)", — добавил экс-президент США.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга президента Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956068715.html

https://ria.ru/20240628/otstavka-1956231061.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена