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Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда - РИА Новости, 02.07.2024
Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
Председатель СК Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей санкционировать возбуждение уголовного дела против председателя Солнцевского РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T17:08
2024-07-01T17:08
2024-07-02T00:50
происшествия
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москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей санкционировать возбуждение уголовного дела против председателя Солнцевского райсуда Артема Матеты, сообщила ВККС на своем сайте. "Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артема Игоревича", — говорится в дополнении к предварительной повестке заседания ВККС.Отмечается, что речь идет о покушении на мошенничество в составе организованной группы, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.Заседание запланировано на 10 июля.Матета возглавляет Солнцевский суд с ноября 2021 года.В отношении судей действует особый порядок возбуждения уголовного дела: решение об этом принимает председатель СК с согласия ВККС.
https://ria.ru/20240301/sk-1930406819.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин
Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
ВККС: Бастрыкин попросил разрешения возбудить дело в отношении судьи Матеты