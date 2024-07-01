https://ria.ru/20240701/bastrykin-1956635340.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Башкирии
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Башкирии - РИА Новости, 01.07.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:31
2024-07-01T14:31
2024-07-01T14:31
происшествия
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россия
александр бастрыкин
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в лагере в Зеленой Поляне Республики Башкортостан, сообщает СКР. "В СМИ и социальных медиа сообщается, что в июне текущего года в лагере "Уральские зори", расположенном в деревне Зеленой Поляне Республики Башкортостан, после приема пищи в столовой около 40 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе, тошнотой и высокой температурой", - говорится в сообщении. Следователи сообщают об организации проверки. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html
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происшествия, республика башкортостан, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Республика Башкортостан, Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Башкирии
Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в лагере в Башкирии