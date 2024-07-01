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Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения - РИА Новости, 01.07.2024
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22:02 01.07.2024 (обновлено: 23:12 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/bank-1956752111.html
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения - РИА Новости, 01.07.2024
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:02
2024-07-01T23:12
россия
экономика
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего". На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Согласно им, российская экономика стала четвертой в мире еще в 2021-м. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции. Доля России составила 3,8% от мирового ВВП, опередив показатели Японии (3,7%) и Германии (3,4%).
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россия, экономика, всемирный банк
Россия, Экономика, Всемирный банк
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.
В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.
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Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.
К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего". На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.
Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.
В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Согласно им, российская экономика стала четвертой в мире еще в 2021-м. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции. Доля России составила 3,8% от мирового ВВП, опередив показатели Японии (3,7%) и Германии (3,4%).
Рейтинг регионов по доходам населения — 2024
Рейтинг регионов по доходам населения — 2024
Вчера, 00:21
 
РоссияЭкономикаВсемирный банк
 
 
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