https://ria.ru/20240701/bank-1956752111.html
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения - РИА Новости, 01.07.2024
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:02
2024-07-01T22:02
2024-07-01T23:12
россия
экономика
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего". На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Согласно им, российская экономика стала четвертой в мире еще в 2021-м. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции. Доля России составила 3,8% от мирового ВВП, опередив показатели Японии (3,7%) и Германии (3,4%).
https://ria.ru/20240628/vvp-1956193969.html
https://ria.ru/20240701/dokhody-1955396672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, всемирный банк
Россия, Экономика, Всемирный банк
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости.
Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге
Всемирного банка.
В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.
Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего в банке объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.
К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего". На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.
Единственной страной в рейтинге Всемирного банка, чей уровень доходов снизился, оказалась Палестина. Ее номинальный ВВП уменьшился на 9,2%.
В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Согласно им, российская экономика стала четвертой в мире еще в 2021-м. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции. Доля России составила 3,8% от мирового ВВП, опередив показатели Японии (3,7%) и Германии (3,4%).