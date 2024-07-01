https://ria.ru/20240701/aunin-1956651019.html

Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 01.07.2024

Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Писателю Борису Акунину* грозит штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:37

2024-07-01T15:37

2024-07-01T15:40

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писателю Борису Акунину* грозит штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол в отношении Чхартишвили Г.Ш.", - сказано в картотеке. Дата рассмотрения не назначена. Согласно информации на сайте инстанции, Акунину* вменяют часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица…без указания на то, что материалы созданы или распространены лицом, включенным в реестр иностранных агентов). В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В начале февраля столичный суд его заочно арестовал. Несколько лет живущий за рубежом писатель объявлен в международный розыск. 30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному Акуниным, из-за того, что на нем предлагалось купить книгу, которую ранее сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

https://ria.ru/20231218/pisatel-1916528103.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия