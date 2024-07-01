Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Писателю Акунину грозит штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов
Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писателю Борису Акунину* грозит штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован протокол в отношении Чхартишвили Г.Ш.", - сказано в картотеке.
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Дата рассмотрения не назначена.
Согласно информации на сайте инстанции, Акунину* вменяют часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица…без указания на то, что материалы созданы или распространены лицом, включенным в реестр иностранных агентов).
В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В начале февраля столичный суд его заочно арестовал. Несколько лет живущий за рубежом писатель объявлен в международный розыск.
30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному Акуниным, из-за того, что на нем предлагалось купить книгу, которую ранее сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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18 декабря 2023, 15:54