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Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 01.07.2024
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15:37 01.07.2024 (обновлено: 15:40 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/aunin-1956651019.html
Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 01.07.2024
Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Писателю Борису Акунину* грозит штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:37
2024-07-01T15:40
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писателю Борису Акунину* грозит штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол в отношении Чхартишвили Г.Ш.", - сказано в картотеке. Дата рассмотрения не назначена. Согласно информации на сайте инстанции, Акунину* вменяют часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица…без указания на то, что материалы созданы или распространены лицом, включенным в реестр иностранных агентов). В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В начале февраля столичный суд его заочно арестовал. Несколько лет живущий за рубежом писатель объявлен в международный розыск. 30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному Акуниным, из-за того, что на нем предлагалось купить книгу, которую ранее сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html
https://ria.ru/20231218/pisatel-1916528103.html
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353
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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Акунину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Писателю Акунину грозит штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов

© РИА Новости / Максим БлиновПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писателю Борису Акунину* грозит штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован протокол в отношении Чхартишвили Г.Ш.", - сказано в картотеке.
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Дата рассмотрения не назначена.
Согласно информации на сайте инстанции, Акунину* вменяют часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица…без указания на то, что материалы созданы или распространены лицом, включенным в реестр иностранных агентов).
В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В начале февраля столичный суд его заочно арестовал. Несколько лет живущий за рубежом писатель объявлен в международный розыск.
30 июня Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному Акуниным, из-за того, что на нем предлагалось купить книгу, которую ранее сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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