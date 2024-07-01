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При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.07.2024
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:26
2024-07-01T22:26
2024-07-01T22:26
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино атакован дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что в результате атак жилые дома не повреждены.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека
Гладков: при атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали мужчина и женщина