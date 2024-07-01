https://ria.ru/20240701/ataka-1956754630.html

При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека

При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.07.2024

При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:26

2024-07-01T22:26

2024-07-01T22:26

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино атакован дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что в результате атак жилые дома не повреждены.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины