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При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ataka-1956754630.html
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.07.2024
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:26
2024-07-01T22:26
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино атакован дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что в результате атак жилые дома не повреждены.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали два человека

Гладков: при атаке дронов ВСУ на Шебекино пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Город Шебекино атакован дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что в результате атак жилые дома не повреждены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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