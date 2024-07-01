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ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 01.07.2024 (обновлено: 20:17 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ataka-1956737289.html
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:59
2024-07-01T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 18:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе&quot;, — говорится в Telegram-канале представительства.Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате атаки дрона-камикадзе повреждена одна из школ Никитовского района Горловки, люди не пострадали. Кроме того, ВСУ с 19:10 по 19:35 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240701/podpole-1956731019.html
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 18:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", — говорится в Telegram-канале представительства.

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Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате атаки дрона-камикадзе повреждена одна из школ Никитовского района Горловки, люди не пострадали.
Кроме того, ВСУ с 19:10 по 19:35 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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