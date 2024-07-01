https://ria.ru/20240701/ataka-1956737289.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:59

2024-07-01T19:59

2024-07-01T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 18:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", — говорится в Telegram-канале представительства.Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате атаки дрона-камикадзе повреждена одна из школ Никитовского района Горловки, люди не пострадали. Кроме того, ВСУ с 19:10 по 19:35 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240701/podpole-1956731019.html

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол