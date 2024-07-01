https://ria.ru/20240701/ataka-1956733324.html
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей - РИА Новости, 01.07.2024
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
Российские военные сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:35
2024-07-01T19:35
2024-07-01T20:42
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Российские военные сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы", — говорится в публикации.Глава города предупредил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.Позднее Развожаев уточнил, что силы ПВО уничтожили пять воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, повреждения получили три машины.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 18:42 мск, она действовала почти час — до 19:37.В полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240701/signal-1956677389.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, балаклава, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Балаклава, Украина, Вооруженные силы Украины
В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей
Развожаев: 5 воздушных целей уничтожены над акваторией и в районе Балаклавы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости.
Российские военные сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале
.
"По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы", — говорится в публикации.
Глава города предупредил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
Позднее Развожаев уточнил, что силы ПВО уничтожили пять воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, повреждения получили три машины.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 18:42 мск, она действовала почти час — до 19:37.
В полдень 23 июня ВСУ
нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.
Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.