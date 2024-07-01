https://ria.ru/20240701/ataka-1956733324.html

В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей - РИА Новости, 01.07.2024

В небе над Севастополем уничтожили пять воздушных целей

Российские военные сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:35

2024-07-01T19:35

2024-07-01T20:42

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

балаклава

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Российские военные сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы", — говорится в публикации.Глава города предупредил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.Позднее Развожаев уточнил, что силы ПВО уничтожили пять воздушных целей. По его словам, никто не пострадал, повреждения получили три машины.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 18:42 мск, она действовала почти час — до 19:37.В полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240701/signal-1956677389.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

балаклава

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, балаклава, украина, вооруженные силы украины