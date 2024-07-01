https://ria.ru/20240701/ataka-1956732878.html

Украинские войска атаковали школу в Горловке

Украинские войска атаковали школу в Горловке - РИА Новости, 01.07.2024

Украинские войска атаковали школу в Горловке

Украинские войска атаковали одну из школ Никитовского района Горловки с применением беспилотника-камикадзе, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:33

2024-07-01T19:33

2024-07-01T19:33

специальная военная операция на украине

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донецк

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иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали одну из школ Никитовского района Горловки с применением беспилотника-камикадзе, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по одной из школ Никитовского района Горловки. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол