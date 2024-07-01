https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html

Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам

Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам - РИА Новости, 01.07.2024

Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам

РИА Новости впервые показывает внутреннее устройство поставляемых из США на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, а именно систему наведения и коррекции... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T06:42

2024-07-01T06:42

2024-07-01T15:39

вооруженные силы рф

украина

сша

gps

lockheed martin

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956548880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2efd4649a71c9e9bb8e0a88039544149.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости впервые показывает внутреннее устройство поставляемых из США на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, а именно систему наведения и коррекции полета."Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории", — рассказал агентству специалист по работе с вооружением.Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.В апреле Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

https://ria.ru/20240630/pentagon-1956090790.html

https://ria.ru/20240628/belousov-1955996910.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры внутреннего устройства ракеты ATACMS РИА Новости впервые публикует видео внутреннего устройства ракеты ATACMS. Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты, в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль. 2024-07-01T06:42 true PT2M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, украина, сша, gps, lockheed martin