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Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам - РИА Новости, 01.07.2024
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06:42 01.07.2024 (обновлено: 15:39 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html
Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам
Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам - РИА Новости, 01.07.2024
Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам
РИА Новости впервые показывает внутреннее устройство поставляемых из США на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, а именно систему наведения и коррекции... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:42
2024-07-01T15:39
вооруженные силы рф
украина
сша
gps
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости впервые показывает внутреннее устройство поставляемых из США на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, а именно систему наведения и коррекции полета.&quot;Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории&quot;, — рассказал агентству специалист по работе с вооружением.Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.В апреле Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
https://ria.ru/20240630/pentagon-1956090790.html
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украина
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РИА Новости
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Кадры внутреннего устройства ракеты ATACMS
РИА Новости впервые публикует видео внутреннего устройства ракеты ATACMS. Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты, в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль.
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вооруженные силы рф, украина, сша, gps, lockheed martin
Вооруженные силы РФ, Украина, США, GPS, Lockheed Martin
Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам

Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. РИА Новости впервые показывает внутреннее устройство поставляемых из США на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, а именно систему наведения и коррекции полета.
«

"Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории", — рассказал агентству специалист по работе с вооружением.

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Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.
В апреле Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
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