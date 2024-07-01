https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html

На "Архипелаге-2024" пройдет трек АСИ "Качество жизни. Новые горизонты"

На "Архипелаге-2024" пройдет трек АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" - РИА Новости, 01.07.2024

На "Архипелаге-2024" пройдет трек АСИ "Качество жизни. Новые горизонты"

В рамках основной программы проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024" состоится форум дроносферы "Архитектура неба", пройдет тестирование концепции... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:33

2024-07-01T17:33

2024-07-01T17:33

сахалин

сахалинская область

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В рамках основной программы проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024" состоится форум дроносферы "Архитектура неба", пройдет тестирование концепции бесшовного цифрового неба, а также будет представлена программа "Человек+", сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Архипелаг-2024" пройдет с 8 по 21 июля на Сахалине. В ходе мероприятия участники затронут темы беспилотных авиасистем, биотеха и креативной экономики. Организаторами выступает АСИ, Платформа Национальной технической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035". "Форум станет площадкой для практической отработки применения дронов в разных отраслях экономики. Это и энергетика, и сельское хозяйство, и лесное хозяйство, и логистика, и многое другое. Мы выходим на практическую реализацию нацпроекта по беспилотным авиационным системам на базе конкретного региона. Если любой другой регион страны хочет развить у себя эту компетенцию, он формирует команду и участвует в "Архипелаге", едет на Сахалин", – цитирует пресс-служба АСИ исполнительного директора Платформы НТИ, руководителя штаба интенсива "Архипелаг-2024" Андрея Силинга. Отдельным треком программы станет "Качество жизни. Новые горизонты" Агентства стратегических инициатив. Работа в рамках трека будет посвящена проектированию передовых решений, способных совершить прорыв в развитии страны и имеющих высокий потенциал для повышения качества жизни в субъектах России, говорится в сообщении. "Ключевой задачей в рамках различных форматов трека станет выработка методик, подходов и экспертных рекомендаций к рассмотрению в рамках изменения к подходам оценки национальных проектов. Результатом также станет выработка предложений в обновленную Стратегию развития Агентства", – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привели в пресс-службе. Основными направлениями работы "Архипелага-2024" станут "Сильные идеи для нового времени - 2025"; "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система"; "Экологическое благополучие и климатическая устойчивость"; "Семья. Сохранение населения и укрепление здоровья"; "#ПроБудущее"; "Креативная экономика"; "Устойчивая и динамичная экономика". Кроме того, на "Архипелаге-2024" состоятся кинопоказы российского кино и ярмарка дальневосточных брендов.

https://ria.ru/20240522/putin-1947698104.html

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалин, сахалинская область, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)