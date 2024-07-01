https://ria.ru/20240701/asi-1956690141.html

АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024"

АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024" - РИА Новости, 01.07.2024

АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024"

В рамках работы Лаборатории "Новые" города. Стратегии выстраивания инфраструктуры для жизни" 13 июля состоится день "Экономика и туризм" трека Агентства... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:18

2024-07-01T17:18

2024-07-01T17:18

россия

туризм

агентство стратегических инициатив (аси)

сахалинская область

сахалин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В рамках работы Лаборатории "Новые" города. Стратегии выстраивания инфраструктуры для жизни" 13 июля состоится день "Экономика и туризм" трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024", сообщает пресс-служба АСИ. На мероприятии будут представлены результаты ежегодного исследования внутреннего туризма в России. Новый аналитический отчет подготовлен совместно с министерством экономического развития Российской Федерации и фондом "Росконгресс". Исследование позволяет не только оценить текущую ситуацию в российском внутреннем туризме, но и отследить динамику в сравнении с результатами прошлого года, влияние реализуемых в стране мер по развитию туризма. Такой анализ особенно важен в настоящий момент, когда происходит актуализация нацпроектов, говорится в сообщении. Данные исследования отражают предпочтения, поведенческие паттерны, запросы, финансовые возможности российских туристов, состояния туристической отрасли, а также динамику развития предпринимательских проектов в сфере туризма. Так, 77% участников опроса с удовольствием путешествовали по России. Исследование этого года подтверждает, что граждане, отдыхая внутри страны, становятся мобильнее, любопытнее и требовательнее к сервису. Почти 80% респондентов готовы возвращаться в места, где побывали ранее, а 26% заинтересованы в появлении там новых возможностей. Для представителей туристических администраций результаты исследования послужат ориентиром для анализа и принятия управленческих решений, мониторинга эффективности мер поддержки, источником данных для актуализации стратегий по развитию туризма. Поддержка туристического бизнеса дает о себе знать: растут число турпоездок и выручка турагентов, отметили в АСИ. Для предпринимателей результаты опроса станут основой для формирования конкурентоспособного продукта, отвечающего запросам российских туристов. Так, 60% всех респондентов из предпринимательского сообщества отмечают увеличение количества гостей или клиентов по сравнению с прошлым годом. Для туристов полученные данные станут источником информации о самых популярных местах в нашей стране, которые стоит обязательно включить в свой календарь круглогодичных путешествий, заключили в АСИ. "Архипелаг-2024" пройдет с 8 по 21 июля на Сахалине. В ходе мероприятия участники затронут темы беспилотных авиасистем, биотеха и креативной экономики. Организаторами выступает АСИ, Платформа Национальной технической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035".

https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html

https://ria.ru/20240702/azovskoe-1949722933.html

россия

сахалинская область

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, туризм, агентство стратегических инициатив (аси), сахалинская область, сахалин