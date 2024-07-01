Рейтинг@Mail.ru
АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024" - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/asi-1956690141.html
АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024"
АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024" - РИА Новости, 01.07.2024
АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024"
В рамках работы Лаборатории "Новые" города. Стратегии выстраивания инфраструктуры для жизни" 13 июля состоится день "Экономика и туризм" трека Агентства... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:18
2024-07-01T17:18
россия
туризм
агентство стратегических инициатив (аси)
сахалинская область
сахалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956690305_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1f856f4e376deec488b01c1be84343fa.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В рамках работы Лаборатории "Новые" города. Стратегии выстраивания инфраструктуры для жизни" 13 июля состоится день "Экономика и туризм" трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024", сообщает пресс-служба АСИ. На мероприятии будут представлены результаты ежегодного исследования внутреннего туризма в России. Новый аналитический отчет подготовлен совместно с министерством экономического развития Российской Федерации и фондом "Росконгресс". Исследование позволяет не только оценить текущую ситуацию в российском внутреннем туризме, но и отследить динамику в сравнении с результатами прошлого года, влияние реализуемых в стране мер по развитию туризма. Такой анализ особенно важен в настоящий момент, когда происходит актуализация нацпроектов, говорится в сообщении. Данные исследования отражают предпочтения, поведенческие паттерны, запросы, финансовые возможности российских туристов, состояния туристической отрасли, а также динамику развития предпринимательских проектов в сфере туризма. Так, 77% участников опроса с удовольствием путешествовали по России. Исследование этого года подтверждает, что граждане, отдыхая внутри страны, становятся мобильнее, любопытнее и требовательнее к сервису. Почти 80% респондентов готовы возвращаться в места, где побывали ранее, а 26% заинтересованы в появлении там новых возможностей. Для представителей туристических администраций результаты исследования послужат ориентиром для анализа и принятия управленческих решений, мониторинга эффективности мер поддержки, источником данных для актуализации стратегий по развитию туризма. Поддержка туристического бизнеса дает о себе знать: растут число турпоездок и выручка турагентов, отметили в АСИ. Для предпринимателей результаты опроса станут основой для формирования конкурентоспособного продукта, отвечающего запросам российских туристов. Так, 60% всех респондентов из предпринимательского сообщества отмечают увеличение количества гостей или клиентов по сравнению с прошлым годом. Для туристов полученные данные станут источником информации о самых популярных местах в нашей стране, которые стоит обязательно включить в свой календарь круглогодичных путешествий, заключили в АСИ. "Архипелаг-2024" пройдет с 8 по 21 июля на Сахалине. В ходе мероприятия участники затронут темы беспилотных авиасистем, биотеха и креативной экономики. Организаторами выступает АСИ, Платформа Национальной технической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035".
https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html
https://ria.ru/20240702/azovskoe-1949722933.html
россия
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956690305_244:112:2825:2048_1920x0_80_0_0_52955453ccf3389d29b2584ca0ee89ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туризм, агентство стратегических инициатив (аси), сахалинская область, сахалин
Россия, Туризм, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Сахалинская область, Сахалин

АСИ представит исследование внутреннего туризма в РФ на "Архипелаге-2024"

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкТурист на территории обустроенного природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" в Хостинском районе города Сочи
Турист на территории обустроенного природного комплекса Агурское ущелье и водопады в Хостинском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Турист на территории обустроенного природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" в Хостинском районе города Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В рамках работы Лаборатории "Новые" города. Стратегии выстраивания инфраструктуры для жизни" 13 июля состоится день "Экономика и туризм" трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024", сообщает пресс-служба АСИ.
На мероприятии будут представлены результаты ежегодного исследования внутреннего туризма в России. Новый аналитический отчет подготовлен совместно с министерством экономического развития Российской Федерации и фондом "Росконгресс". Исследование позволяет не только оценить текущую ситуацию в российском внутреннем туризме, но и отследить динамику в сравнении с результатами прошлого года, влияние реализуемых в стране мер по развитию туризма. Такой анализ особенно важен в настоящий момент, когда происходит актуализация нацпроектов, говорится в сообщении.
Отдых на Черном море - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Отдых на Черном море-2024: что посмотреть, где остановиться
19 июня, 13:25
Данные исследования отражают предпочтения, поведенческие паттерны, запросы, финансовые возможности российских туристов, состояния туристической отрасли, а также динамику развития предпринимательских проектов в сфере туризма. Так, 77% участников опроса с удовольствием путешествовали по России. Исследование этого года подтверждает, что граждане, отдыхая внутри страны, становятся мобильнее, любопытнее и требовательнее к сервису. Почти 80% респондентов готовы возвращаться в места, где побывали ранее, а 26% заинтересованы в появлении там новых возможностей.
Для представителей туристических администраций результаты исследования послужат ориентиром для анализа и принятия управленческих решений, мониторинга эффективности мер поддержки, источником данных для актуализации стратегий по развитию туризма. Поддержка туристического бизнеса дает о себе знать: растут число турпоездок и выручка турагентов, отметили в АСИ.
Для предпринимателей результаты опроса станут основой для формирования конкурентоспособного продукта, отвечающего запросам российских туристов. Так, 60% всех респондентов из предпринимательского сообщества отмечают увеличение количества гостей или клиентов по сравнению с прошлым годом.
Девушка на пляже Азовского моря - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Недорогой отдых на Азовском море: лучшие маршруты, пляжи и цены
05:20
Для туристов полученные данные станут источником информации о самых популярных местах в нашей стране, которые стоит обязательно включить в свой календарь круглогодичных путешествий, заключили в АСИ.
"Архипелаг-2024" пройдет с 8 по 21 июля на Сахалине. В ходе мероприятия участники затронут темы беспилотных авиасистем, биотеха и креативной экономики. Организаторами выступает АСИ, Платформа Национальной технической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Фонд НТИ и АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035".
 
РоссияТуризмАгентство стратегических инициатив (АСИ)Сахалинская областьСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала