https://ria.ru/20240701/arest-1956741797.html
В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек
В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек - РИА Новости, 01.07.2024
В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек
Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:36
2024-07-01T20:36
2024-07-01T20:36
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее столичный СК сообщал, что ночью 29 июня на северо-западе Москвы между потерпевшим и четырьмя мужчинами произошла драка, в ходе которой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, он скончался на месте происшествия. Троих фигурантов задержали. Ими оказались граждане Киргизии. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела об избиении мужчины в проезде Стратонавтов. Мужчинам 1991, 1994, 1995 годов рождения предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что четвертый фигурант находится в розыске, расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек
В Москве арестовали троих мужчин, участвовавших в драке, в которой погиб человек
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале
.
Ранее столичный СК сообщал, что ночью 29 июня на северо-западе Москвы между потерпевшим и четырьмя мужчинами произошла драка, в ходе которой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, он скончался на месте происшествия. Троих фигурантов задержали. Ими оказались граждане Киргизии. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
"С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела об избиении мужчины в проезде Стратонавтов. Мужчинам 1991, 1994, 1995 годов рождения предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что четвертый фигурант находится в розыске, расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.