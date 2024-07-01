https://ria.ru/20240701/arest-1956741797.html

В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек

В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек - РИА Новости, 01.07.2024

В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек

Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:36

2024-07-01T20:36

2024-07-01T20:36

происшествия

москва

россия

киргизия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее столичный СК сообщал, что ночью 29 июня на северо-западе Москвы между потерпевшим и четырьмя мужчинами произошла драка, в ходе которой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, он скончался на месте происшествия. Троих фигурантов задержали. Ими оказались граждане Киргизии. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела об избиении мужчины в проезде Стратонавтов. Мужчинам 1991, 1994, 1995 годов рождения предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что четвертый фигурант находится в розыске, расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)