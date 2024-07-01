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Мужчин, танцевавших лезгинку на братской могиле под Тулой, арестовали - РИА Новости, 01.07.2024
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19:02 01.07.2024 (обновлено: 19:08 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/arest-1956727103.html
Мужчин, танцевавших лезгинку на братской могиле под Тулой, арестовали
Мужчин, танцевавших лезгинку на братской могиле под Тулой, арестовали - РИА Новости, 01.07.2024
Мужчин, танцевавших лезгинку на братской могиле под Тулой, арестовали
Суворовский межрайонный суд Тульской области признал виновными в мелком хулиганстве двух мужчин, танцевавших лезгинку на мемориальном комплексе "Братская... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:02
2024-07-01T19:08
происшествия
тульская область
суворов
киров
тула
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ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Суворовский межрайонный суд Тульской области признал виновными в мелком хулиганстве двух мужчин, танцевавших лезгинку на мемориальном комплексе "Братская могила", и назначил им административный арест на 14 суток, сообщило региональное Управление Судебного департамента в своем Telegram-канале. "Судом установлено, что 29.06.2024 на мемориальном комплексе "Братская могила", расположенном в городе Суворове по улице Кирова, двое мужчин танцевали народные танцы. Тем самым они совершили мелкое хулиганство - нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении. Как уточняется, мужчины свою вину признали, раскаялись и пояснили, что действительно танцевали лезгинку, но считали, что ничего противоправного не совершают. Постановлениями суда обоих хулиганов признали виновными и назначили им наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Постановления в законную силу не вступили.
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
https://ria.ru/20240604/sud-1950490788.html
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происшествия, тульская область, суворов, киров, тула
Происшествия, Тульская область, Суворов, Киров, Тула
Мужчин, танцевавших лезгинку на братской могиле под Тулой, арестовали

Суд в Тульской области арестовал двух мужчин, танцевавших лезгинку на мемориале

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ТУЛА, 1 июл – РИА Новости. Суворовский межрайонный суд Тульской области признал виновными в мелком хулиганстве двух мужчин, танцевавших лезгинку на мемориальном комплексе "Братская могила", и назначил им административный арест на 14 суток, сообщило региональное Управление Судебного департамента в своем Telegram-канале.
«
"Судом установлено, что 29.06.2024 на мемориальном комплексе "Братская могила", расположенном в городе Суворове по улице Кирова, двое мужчин танцевали народные танцы. Тем самым они совершили мелкое хулиганство - нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, мужчины свою вину признали, раскаялись и пояснили, что действительно танцевали лезгинку, но считали, что ничего противоправного не совершают.
Постановлениями суда обоих хулиганов признали виновными и назначили им наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Постановления в законную силу не вступили.
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