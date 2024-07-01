Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов
В аэропорту Антальи некоторые вылеты задерживаются на четыре-пять часов
© iStock.com / Uladzimir ZuyeuАэропорт Антальи
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Аэропорт Антальи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Задержки наблюдаются в международном аэропорту Антальи на фоне рекордных показателей по числу обслуживаемых воздушной гаванью рейсов, в ряде случаев вылеты задерживают на четыре-пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
Значительные задержки затронули в основном рейсы, направляющиеся в РФ: вылет рейса "Уральских авиалиний" в Москву перенесен на пять часов на 12:30, а рейс Turkish Airlines - на шесть часов на 13:40.
По данным портала Flightradar24, в воздушной гавани курорта задержаны 35% рейсов за сутки, в среднем задержка составляет 34 минуты. При этом 30 июня задержали 94% рейсов - вовремя не вылетел 481 самолет. Данный показатель связан с десятидневной акцией авиадиспетчеров, в рамках которой они "работают без проявления инициативы". Профсоюз отметил, что ожидает повышения зарплат, так как ранее власти обещали решить этот вопрос после мартовских выборов в парламент. Закончилась акция 30 июня.
В свою очередь авиакомпании Pegasus и AJet заявили, что причиной задержек в вылетах рейсов, как внутренних, так и международных, являются ограничения пропускной способности в европейском воздушном пространстве и его переполненность.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 29 июня аэропорт установил новый рекорд 2024 года, отправив и приняв 1146 самолетов и обслужив более 209 тысячи пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысячи пассажиров и 1190 самолетов.
Задержанный в Анталье рейс Azur Air вылетел в Москву
29 июня, 14:36