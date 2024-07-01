https://ria.ru/20240701/antalya-1956646117.html

Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов

Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов - РИА Новости, 01.07.2024

Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов

Задержки наблюдаются в международном аэропорту Антальи на фоне рекордных показателей по числу обслуживаемых воздушной гаванью рейсов, в ряде случаев вылеты... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:20

2024-07-01T15:20

2024-07-01T15:20

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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Задержки наблюдаются в международном аэропорту Антальи на фоне рекордных показателей по числу обслуживаемых воздушной гаванью рейсов, в ряде случаев вылеты задерживают на четыре-пять часов, передает корреспондент РИА Новости. Значительные задержки затронули в основном рейсы, направляющиеся в РФ: вылет рейса "Уральских авиалиний" в Москву перенесен на пять часов на 12:30, а рейс Turkish Airlines - на шесть часов на 13:40. По данным портала Flightradar24, в воздушной гавани курорта задержаны 35% рейсов за сутки, в среднем задержка составляет 34 минуты. При этом 30 июня задержали 94% рейсов - вовремя не вылетел 481 самолет. Данный показатель связан с десятидневной акцией авиадиспетчеров, в рамках которой они "работают без проявления инициативы". Профсоюз отметил, что ожидает повышения зарплат, так как ранее власти обещали решить этот вопрос после мартовских выборов в парламент. Закончилась акция 30 июня. В свою очередь авиакомпании Pegasus и AJet заявили, что причиной задержек в вылетах рейсов, как внутренних, так и международных, являются ограничения пропускной способности в европейском воздушном пространстве и его переполненность. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 29 июня аэропорт установил новый рекорд 2024 года, отправив и приняв 1146 самолетов и обслужив более 209 тысячи пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысячи пассажиров и 1190 самолетов.

https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html

https://ria.ru/20240629/reys-1956320919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, турция, уральские авиалинии, turkish airlines, flightradar24, анталья (провинция), в мире