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Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов - РИА Новости, 01.07.2024
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15:20 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/antalya-1956646117.html
Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов
Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов - РИА Новости, 01.07.2024
Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов
Задержки наблюдаются в международном аэропорту Антальи на фоне рекордных показателей по числу обслуживаемых воздушной гаванью рейсов, в ряде случаев вылеты... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:20
2024-07-01T15:20
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Задержки наблюдаются в международном аэропорту Антальи на фоне рекордных показателей по числу обслуживаемых воздушной гаванью рейсов, в ряде случаев вылеты задерживают на четыре-пять часов, передает корреспондент РИА Новости. Значительные задержки затронули в основном рейсы, направляющиеся в РФ: вылет рейса "Уральских авиалиний" в Москву перенесен на пять часов на 12:30, а рейс Turkish Airlines - на шесть часов на 13:40. По данным портала Flightradar24, в воздушной гавани курорта задержаны 35% рейсов за сутки, в среднем задержка составляет 34 минуты. При этом 30 июня задержали 94% рейсов - вовремя не вылетел 481 самолет. Данный показатель связан с десятидневной акцией авиадиспетчеров, в рамках которой они "работают без проявления инициативы". Профсоюз отметил, что ожидает повышения зарплат, так как ранее власти обещали решить этот вопрос после мартовских выборов в парламент. Закончилась акция 30 июня. В свою очередь авиакомпании Pegasus и AJet заявили, что причиной задержек в вылетах рейсов, как внутренних, так и международных, являются ограничения пропускной способности в европейском воздушном пространстве и его переполненность. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 29 июня аэропорт установил новый рекорд 2024 года, отправив и приняв 1146 самолетов и обслужив более 209 тысячи пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысячи пассажиров и 1190 самолетов.
https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html
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россия, москва, турция, уральские авиалинии, turkish airlines, flightradar24, анталья (провинция), в мире
Россия, Москва, Турция, Уральские авиалинии, Turkish Airlines, Flightradar24, Анталья (провинция), В мире
Рейсы из Антальи задерживаются из-за большого числа обслуживаемых бортов

В аэропорту Антальи некоторые вылеты задерживаются на четыре-пять часов

© iStock.com / Uladzimir ZuyeuАэропорт Антальи
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Аэропорт Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Задержки наблюдаются в международном аэропорту Антальи на фоне рекордных показателей по числу обслуживаемых воздушной гаванью рейсов, в ряде случаев вылеты задерживают на четыре-пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
Значительные задержки затронули в основном рейсы, направляющиеся в РФ: вылет рейса "Уральских авиалиний" в Москву перенесен на пять часов на 12:30, а рейс Turkish Airlines - на шесть часов на 13:40.
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23 июня, 11:03
По данным портала Flightradar24, в воздушной гавани курорта задержаны 35% рейсов за сутки, в среднем задержка составляет 34 минуты. При этом 30 июня задержали 94% рейсов - вовремя не вылетел 481 самолет. Данный показатель связан с десятидневной акцией авиадиспетчеров, в рамках которой они "работают без проявления инициативы". Профсоюз отметил, что ожидает повышения зарплат, так как ранее власти обещали решить этот вопрос после мартовских выборов в парламент. Закончилась акция 30 июня.
В свою очередь авиакомпании Pegasus и AJet заявили, что причиной задержек в вылетах рейсов, как внутренних, так и международных, являются ограничения пропускной способности в европейском воздушном пространстве и его переполненность.
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 29 июня аэропорт установил новый рекорд 2024 года, отправив и приняв 1146 самолетов и обслужив более 209 тысячи пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысячи пассажиров и 1190 самолетов.
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29 июня, 14:36
 
РоссияМоскваТурцияУральские авиалинииTurkish AirlinesFlightradar24Анталья (провинция)В мире
 
 
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