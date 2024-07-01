https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России - РИА Новости, 01.07.2024
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России
Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:02
2024-07-01T03:02
2024-07-01T05:58
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов."В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал он.В феврале липецкая фабрика "Рошен", принадлежавшая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла по решению суда в собственность России.Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.Кроме того, по словам Аристова, приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов".Данные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.
https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html
https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, украина, петр порошенко, roshen, вооруженные силы украины, дмитрий аристов, экономика
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Украина, Петр Порошенко, Roshen, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Аристов, Экономика
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России
Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
«
"В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал он.
В феврале липецкая фабрика "Рошен", принадлежавшая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла по решению суда в собственность России.
Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
Кроме того, по словам Аристова, приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов".
Данные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ
.