https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html

Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России - РИА Новости, 01.07.2024

Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:02

2024-07-01T03:02

2024-07-01T05:58

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

украина

петр порошенко

roshen

вооруженные силы украины

дмитрий аристов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737576561_0:0:1773:997_1920x0_80_0_0_bceede0dde3b220c3de8f2dfd1fbd205.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов."В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал он.В феврале липецкая фабрика "Рошен", принадлежавшая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла по решению суда в собственность России.Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.Кроме того, по словам Аристова, приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов".Данные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.

https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html

https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, украина, петр порошенко, roshen, вооруженные силы украины, дмитрий аристов, экономика