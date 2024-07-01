Рейтинг@Mail.ru
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 01.07.2024 (обновлено: 05:58 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России - РИА Новости, 01.07.2024
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России
Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:02
2024-07-01T05:58
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
украина
петр порошенко
roshen
вооруженные силы украины
дмитрий аристов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737576561_0:0:1773:997_1920x0_80_0_0_bceede0dde3b220c3de8f2dfd1fbd205.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов."В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал он.В феврале липецкая фабрика "Рошен", принадлежавшая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла по решению суда в собственность России.Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.Кроме того, по словам Аристова, приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов".Данные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.
https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html
https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737576561_11:0:1676:1249_1920x0_80_0_0_a5ff0bab530096d95ebda850fddd2533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, украина, петр порошенко, roshen, вооруженные силы украины, дмитрий аристов, экономика
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Украина, Петр Порошенко, Roshen, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Аристов, Экономика
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России

© РИА Новости / Юрий Сорокин | Перейти в медиабанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Юрий Сорокин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Приставы в рамках судебного решения передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
«
"В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — сказал он.
В феврале липецкая фабрика "Рошен", принадлежавшая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла по решению суда в собственность России.
Украинская певица Джамала во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы
12 июня, 09:16
Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
Кроме того, по словам Аристова, приставы передали в доход государства акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов".
Данные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Порошенко обратился к украинцам из-за приближающейся катастрофы
13 июня, 19:59
 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияУкраинаПетр ПорошенкоRoshenВооруженные силы УкраиныДмитрий АристовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала