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В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына - РИА Новости, 30.06.2024
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06:33 30.06.2024 (обновлено: 10:09 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/znachki-1956401563.html
В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына
В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына - РИА Новости, 30.06.2024
В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына
Значок с портретом только Ким Чен Ына был впервые замечен на чиновниках в КНДР на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), следует из фотографий... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T06:33
2024-06-30T10:09
в мире
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СЕУЛ, 30 июн - РИА Новости. Значок с портретом только Ким Чен Ына был впервые замечен на чиновниках в КНДР на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), следует из фотографий Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Среди снимков с 10-го пленума есть целый ряд изображений чиновников КНДР крупным планом, четко показывающих значки у них на пиджаках. Все они надели значок с единственным портретом - Ким Чен Ына. Как сообщает южнокорейское агентство Ренхап, это первый раз, когда такой значок был использован. Во время межкорейских переговоров на рабочем уровне в 2013 году официальные лица Северной Кореи подтвердили южнокорейским журналистам, что в начале 2012 года значок с портретом Ким Чен Ына был изготовлен в двух вариантах, круглой формы и квадратной. На фотографиях ЦТАК значок с Ким Чен Ыном в виде красного флага, на фоне которого изображен портрет лидера. Значки с портретом вождей КНДР должны были носить все граждане в Северной Корее. Значок с основателем КНДР Ким Ир Сеном начали выпускать в ноябре 1970 года, а с его преемником, Ким Чен Иром, в феврале 1992 года, по случаю празднования его 50-летия. По данным агентства Ренхап, после смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года среди общественности КНДР были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров. Отмечается, что появление значка только с одним портретом Ким Чен Ына указывает на активизацию усилий по "идеализации" и "обожествлению" нынешнего лидера и в будущем возможны и изменения в конституции страны и партийных правилах, чтобы еще больше укрепить его статус.
https://ria.ru/20230917/kim-1896783685.html
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в мире, ким чен ын, ким чен ир, ким ир сен, визит путина в кндр
В мире, Ким Чен Ын, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Визит Путина в КНДР
В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына

В КНДР впервые замечены значки без изображений предыдущих лидеров страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 июн - РИА Новости. Значок с портретом только Ким Чен Ына был впервые замечен на чиновниках в КНДР на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), следует из фотографий Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Среди снимков с 10-го пленума есть целый ряд изображений чиновников КНДР крупным планом, четко показывающих значки у них на пиджаках. Все они надели значок с единственным портретом - Ким Чен Ына.
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17 сентября 2023, 09:57
Как сообщает южнокорейское агентство Ренхап, это первый раз, когда такой значок был использован.
Во время межкорейских переговоров на рабочем уровне в 2013 году официальные лица Северной Кореи подтвердили южнокорейским журналистам, что в начале 2012 года значок с портретом Ким Чен Ына был изготовлен в двух вариантах, круглой формы и квадратной.
На фотографиях ЦТАК значок с Ким Чен Ыном в виде красного флага, на фоне которого изображен портрет лидера.
Значки с портретом вождей КНДР должны были носить все граждане в Северной Корее. Значок с основателем КНДР Ким Ир Сеном начали выпускать в ноябре 1970 года, а с его преемником, Ким Чен Иром, в феврале 1992 года, по случаю празднования его 50-летия.
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По данным агентства Ренхап, после смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года среди общественности КНДР были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.
Отмечается, что появление значка только с одним портретом Ким Чен Ына указывает на активизацию усилий по "идеализации" и "обожествлению" нынешнего лидера и в будущем возможны и изменения в конституции страны и партийных правилах, чтобы еще больше укрепить его статус.
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