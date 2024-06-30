Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"24 канал": в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал".
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"Взрывы прозвучали в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны, в Киеве объявлена воздушная тревога с 19.17 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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