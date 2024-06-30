https://ria.ru/20240630/vybory-1956517618.html
В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине
В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине - РИА Новости, 30.06.2024
В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине
В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:19
2024-06-30T22:19
2024-06-30T22:39
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парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%. В штабе Соцпартии Франции, который расположился в 3-м округе Парижа, в воскресенье вечером собрались десятки журналистов в ожидании первых результатов первого тура выборов. Все присутствующие в штабе, включая членов партии, в тишине заслушали результаты, прозвучавшие по телевидению. Сразу после объявления результатов пресс-секретарь партии Пьер Жуве назвал их тяжелым поражением Макрона. В коалицию левых партий "Новый народный фронт" входят основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция", Социалистическая партия, Коммунистическая партия, "Европа экология зеленые" и радикальная "Новая антикапиталистическая партия". Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html
https://ria.ru/20240630/vybory-1956437372.html
https://ria.ru/20240630/vybory-1956050225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956519507_297:0:1737:1080_1920x0_80_0_0_ecfe57e1dd151df3d4e7940a9b076aff.jpg
Первые результаты выборов в штабе Соцпартии Франции
В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, сообщает корреспондент РИА Новости. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции - тяжелое поражение Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь Соцпартии.
2024-06-30T22:19
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Парламентские выборы во Франции — 2024
В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине
Присутствующие в штабе Соцпартии Франции в тишине заслушали первые результаты
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.
В штабе Соцпартии Франции, который расположился в 3-м округе Парижа, в воскресенье вечером собрались десятки журналистов в ожидании первых результатов первого тура выборов.
Все присутствующие в штабе, включая членов партии, в тишине заслушали результаты, прозвучавшие по телевидению.
Сразу после объявления результатов пресс-секретарь партии Пьер Жуве назвал их тяжелым поражением Макрона.
В коалицию левых партий "Новый народный фронт" входят основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция", Социалистическая партия, Коммунистическая партия, "Европа экология зеленые" и радикальная "Новая антикапиталистическая партия".
Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.