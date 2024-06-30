https://ria.ru/20240630/vybory-1956517618.html

В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине

В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине - РИА Новости, 30.06.2024

В штабе Соцпартии Франции первые результаты выборов встретили в тишине

В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:19

2024-06-30T22:19

2024-06-30T22:39

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

парламентские выборы во франции — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956519507_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5d42ec5f554ea740c937667b96122bd.jpg

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%. В штабе Соцпартии Франции, который расположился в 3-м округе Парижа, в воскресенье вечером собрались десятки журналистов в ожидании первых результатов первого тура выборов. Все присутствующие в штабе, включая членов партии, в тишине заслушали результаты, прозвучавшие по телевидению. Сразу после объявления результатов пресс-секретарь партии Пьер Жуве назвал их тяжелым поражением Макрона. В коалицию левых партий "Новый народный фронт" входят основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция", Социалистическая партия, Коммунистическая партия, "Европа экология зеленые" и радикальная "Новая антикапиталистическая партия". Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

https://ria.ru/20240630/vybory-1956437372.html

https://ria.ru/20240630/vybory-1956050225.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые результаты выборов в штабе Соцпартии Франции В штабе Соцпартии Франции, входящей в левую коалицию, первые результаты выборов встретили в тишине, сообщает корреспондент РИА Новости. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции - тяжелое поражение Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь Соцпартии. 2024-06-30T22:19 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, парламентские выборы во франции — 2024