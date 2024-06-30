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Во Франции назвали итоги I тура парламентских выборов поражением Макрона
Во Франции назвали итоги I тура парламентских выборов поражением Макрона - РИА Новости, 30.06.2024
Во Франции назвали итоги I тура парламентских выборов поражением Макрона
Результаты первого тура парламентских выборов во Франции - тяжелое поражение президента Эммануэля Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь французской... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:16
2024-06-30T21:16
2024-06-30T21:31
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции - тяжелое поражение президента Эммануэля Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь французской Соцпартии, которая входит в коалицию левых партий, Пьер Жуве.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%."Реальность заключается в том, что этот результат - очень тяжелое поражение президента Республики", - сказал Жуве журналистам в штабе Соцпартии в Париже после объявления первых результатов.В то же время он отметил риск прихода к власти крайне правых сил."Однако еще ничего не решено. Это только первый тур. Теперь это ответственность президента республики и руководства президентского большинства - принять четкие решения", - отметил он.
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Во Франции назвали итоги I тура парламентских выборов поражением Макрона
Во Франции назвали итоги I тура парламентских выборов тяжелым поражением Макрона
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции - тяжелое поражение президента Эммануэля Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь французской Соцпартии, которая входит в коалицию левых партий, Пьер Жуве.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.
«
"Реальность заключается в том, что этот результат - очень тяжелое поражение президента Республики", - сказал Жуве журналистам в штабе Соцпартии в Париже после объявления первых результатов.
В то же время он отметил риск прихода к власти крайне правых сил.
"Однако еще ничего не решено. Это только первый тур. Теперь это ответственность президента республики и руководства президентского большинства - принять четкие решения", - отметил он.