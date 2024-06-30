https://ria.ru/20240630/vybory-1956508818.html

МВД Франции обнародовало предварительные итоги I тура выборов в парламент

МВД Франции обнародовало предварительные итоги I тура выборов в парламент - РИА Новости, 30.06.2024

МВД Франции обнародовало предварительные итоги I тура выборов в парламент

Правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с 34,2% голосов, сообщило МВД республики. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:08

2024-06-30T21:08

2024-06-30T21:59

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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с 34,2% голосов, сообщило МВД республики.На втором месте — коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). За нее проголосовали 29,1% французов.Президентский блок "Вместе за республику", состоящий из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, занял лишь третье место с 21,5% голосов.Таким образом, согласно предварительным итогам первого тура, "Национальное объединение" получит 240-270 из 577 мест в парламенте, что даст партии относительное большинство. Блок левых сил "Новый народный фронт" может рассчитывать на 180-200 депутатских кресел. Коалиция Макрона, в свою очередь, потеряла более 160 мест и может получить лишь от 60 до 90.После оглашения результатов экс-председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила о победе над сторонниками президента и призвала активно голосовать за ее партию во втором туре парламентских выборов. В свою очередь, лидер политсилы Жордан Барделла отметил, что поддержавшие его партию французы выразили беспрецедентное желание перемен. Он добавил, что намерен стать премьером-министром, и призвал избирателей дать "Национальному объединению" абсолютное большинство в парламенте.Как заявил лидер "Народного фронта" Меланшон, нынешний глава правительства Франции Габриэль Атталь не сможет сохранить свою должность после выборов.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

https://ria.ru/20240612/vybory-1952371512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франсуа байру