https://ria.ru/20240630/vybory-1956508260.html

Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте

Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте - РИА Новости, 30.06.2024

Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте

Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:04

2024-06-30T21:04

2024-06-30T21:04

в мире

франция

парламентские выборы во франции — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956448091_0:63:3070:1790_1920x0_80_0_0_aabe8d2071564414d1dbc4522932d839.jpg

НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, передает корреспондент РИА Новости. На призыв вместе отследить первые итоги голосования откликнулись левые активисты, антифашисты и представители альтернативной контркультуры. Для собравшихся у портика местного рынка поставили рядом несколько стульев и подключили телевизор, где идет прямой эфир новостного канала. Участникам встречи предлагают закуски и разливное пиво, за которые предлагается заплатить посильную для каждого сумму.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, парламентские выборы во франции — 2024