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Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте - РИА Новости, 30.06.2024
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21:04 30.06.2024
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Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте - РИА Новости, 30.06.2024
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте
Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:04
2024-06-30T21:04
в мире
франция
парламентские выборы во франции — 2024
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НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, передает корреспондент РИА Новости. На призыв вместе отследить первые итоги голосования откликнулись левые активисты, антифашисты и представители альтернативной контркультуры. Для собравшихся у портика местного рынка поставили рядом несколько стульев и подключили телевизор, где идет прямой эфир новостного канала. Участникам встречи предлагают закуски и разливное пиво, за которые предлагается заплатить посильную для каждого сумму.
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4.7
96
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в мире, франция, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Парламентские выборы во Франции — 2024
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте

В Нанте сотни человек собрались в ожидании публикации первых итогов выборов

© AP Photo / Jeremias GonzalezПарламентские выборы во Франции
Парламентские выборы во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Парламентские выборы во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, передает корреспондент РИА Новости.
На призыв вместе отследить первые итоги голосования откликнулись левые активисты, антифашисты и представители альтернативной контркультуры.
Для собравшихся у портика местного рынка поставили рядом несколько стульев и подключили телевизор, где идет прямой эфир новостного канала.
Участникам встречи предлагают закуски и разливное пиво, за которые предлагается заплатить посильную для каждого сумму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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В миреФранцияПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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