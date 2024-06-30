https://ria.ru/20240630/vybory-1956508260.html
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте - РИА Новости, 30.06.2024
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте
Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:04
2024-06-30T21:04
2024-06-30T21:04
в мире
франция
парламентские выборы во франции — 2024
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НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, передает корреспондент РИА Новости. На призыв вместе отследить первые итоги голосования откликнулись левые активисты, антифашисты и представители альтернативной контркультуры. Для собравшихся у портика местного рынка поставили рядом несколько стульев и подключили телевизор, где идет прямой эфир новостного канала. Участникам встречи предлагают закуски и разливное пиво, за которые предлагается заплатить посильную для каждого сумму.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Парламентские выборы во Франции — 2024
Французские левые ожидают первых результатов выборов на площади в Нанте
В Нанте сотни человек собрались в ожидании публикации первых итогов выборов
НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на одной из площадей французского города Нант в ожидании публикации первых результатов выборов в Национальное собрание страны, передает корреспондент РИА Новости.
На призыв вместе отследить первые итоги голосования откликнулись левые активисты, антифашисты и представители альтернативной контркультуры.
Для собравшихся у портика местного рынка поставили рядом несколько стульев и подключили телевизор, где идет прямой эфир новостного канала.
Участникам встречи предлагают закуски и разливное пиво, за которые предлагается заплатить посильную для каждого сумму.