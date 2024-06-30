https://ria.ru/20240630/vuchich-1956435546.html

Вучич заявил, что на Западе готовятся к большому вооруженному конфликту

Вучич заявил, что на Западе готовятся к большому вооруженному конфликту - РИА Новости, 30.06.2024

Вучич заявил, что на Западе готовятся к большому вооруженному конфликту

Противостояние движения "Хезболлах" с Израилем на Ближнем Востоке, выбор антироссийского экс-премьера Эстонии Кайи Каллас на место главы дипломатии ЕС, а также... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:45

2024-06-30T12:45

2024-06-30T12:45

в мире

израиль

эстония

ближний восток

кайя каллас

александр вучич

хезболла

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. Противостояние движения "Хезболлах" с Израилем на Ближнем Востоке, выбор антироссийского экс-премьера Эстонии Кайи Каллас на место главы дипломатии ЕС, а также закупки оружия государствами Запада и Востока указывают на готовящийся крупный вооруженный конфликт, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства заявил в эфире TV Prva в воскресенье, что практически невозможно избежать масштабного вооруженного столкновения ливанского движения "Хезболлах" с Израилем, что приведет к большому конфликту, "который задействует весь Запад и Восток", и к которому все готовятся. "Здесь нет большой философии, это четкие, ясные, недвусмысленные вещи. И когда говорим о том, что происходит в Европе – получаете Еврокомиссию, которая будет радикально антироссийской вместо предыдущей, явно антироссийской. Получаете человека, с которым верю, можем установить хорошее сотрудничество, это наша работа и обязанность – госпожу Каллас из Эстонии, которой запрещен въезд в РФ. То есть выбирают человека, который предстоящие 4-5 лет не сможет въехать на территорию РФ", - отметил президент Сербии. По его словам, это является недвусмысленным сигналом, "в ЕС вам скажут, что это – сигнал твердости, силы, сопротивления российской агрессии, и что нет компромисса". "А что на это скажут россияне: мы вас поняли, вы хотите, чтобы мы исчезли, мы будем бороться до конца всеми имеющимися силами, всем оружием и орудиями, которые имеем, и в этом все. Не надо говорить, что я знаю ситуацию в связи с оружием, получаю информацию от Военно-разведывательного агентства, Агентства безопасности и информации и всех сестринских спецслужб, как кто готовится и что происходит", - подчеркнул сербский лидер. Вучич напомнил, что когда в пьесе Чехова "в первом акте на стене висит ружье, в третьем акте оно выстрелит".

https://ria.ru/20231029/livan-1906017022.html

https://ria.ru/20231211/khezbolla-1915156093.html

израиль

эстония

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, эстония, ближний восток, кайя каллас, александр вучич, хезболла, евросоюз, еврокомиссия