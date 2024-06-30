https://ria.ru/20240630/vsu-1956463504.html

На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000

На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000 - РИА Новости, 30.06.2024

На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000

Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:27

2024-06-30T15:27

2024-06-30T15:27

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украина

россия

алексей леонков

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Россияне начали применять новую ФАБ-3000 и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом. Это совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны. <…> Она создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций", — рассказал эксперт.Как отметил Меркурис, сброшенные на стратегическую и военную инфраструктуру ФАБ-3000 уничтожают ее моментально. Кроме того, окопавшийся противник в результате удара теряет не только фортификации, но и личный состав."Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают", — резюмировал он.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html

https://ria.ru/20240327/aviabomby-1936132594.html

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в мире, украина, россия, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины