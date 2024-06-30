https://ria.ru/20240630/vsu-1956463504.html
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000 - РИА Новости, 30.06.2024
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000
Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:27
2024-06-30T15:27
2024-06-30T15:27
в мире
украина
россия
алексей леонков
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934764527_3:0:1500:842_1920x0_80_0_0_6a470b0b67a7f39c120b790b85ff0a6d.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Россияне начали применять новую ФАБ-3000 и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом. Это совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны. <…> Она создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций", — рассказал эксперт.Как отметил Меркурис, сброшенные на стратегическую и военную инфраструктуру ФАБ-3000 уничтожают ее моментально. Кроме того, окопавшийся противник в результате удара теряет не только фортификации, но и личный состав."Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают", — резюмировал он.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html
https://ria.ru/20240327/aviabomby-1936132594.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934764527_377:0:1500:842_1920x0_80_0_0_662e8e81380a42d207537bc817e83d26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Леонков, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000
Британский эксперт заявил о разрушительном эффекте ФАБ-3000 на ВСУ