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На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000 - РИА Новости, 30.06.2024
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15:27 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/vsu-1956463504.html
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000 - РИА Новости, 30.06.2024
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000
Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:27
2024-06-30T15:27
в мире
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россия
алексей леонков
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Россияне начали применять новую ФАБ-3000 и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом. Это совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны. &lt;…&gt; Она создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций", — рассказал эксперт.Как отметил Меркурис, сброшенные на стратегическую и военную инфраструктуру ФАБ-3000 уничтожают ее моментально. Кроме того, окопавшийся противник в результате удара теряет не только фортификации, но и личный состав."Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают", — резюмировал он.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html
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в мире, украина, россия, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Леонков, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали эмоциональное заявление о российских ФАБ-3000

Британский эксперт заявил о разрушительном эффекте ФАБ-3000 на ВСУ

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Россияне начали применять новую ФАБ-3000 и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом. Это совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны. <…> Она создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций", — рассказал эксперт.
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Как отметил Меркурис, сброшенные на стратегическую и военную инфраструктуру ФАБ-3000 уничтожают ее моментально. Кроме того, окопавшийся противник в результате удара теряет не только фортификации, но и личный состав.
«
"Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают", — резюмировал он.
В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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