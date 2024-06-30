https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html

На Западе раскрыли судьбу главного "подарка" Швеции для ВСУ

На Западе раскрыли судьбу главного "подарка" Швеции для ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024

На Западе раскрыли судьбу главного "подарка" Швеции для ВСУ

Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 крайне уязвимы для российских ракет, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:43

2024-06-30T14:43

2024-06-30T21:54

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 крайне уязвимы для российских ракет, пишет Military Watch Magazine."Поскольку С-400 развернуты (в зоне специальной операции. — Прим. ред.), а МиГ-31 продолжают играть ключевую роль в военных действиях России, Saab 340 будут крайне уязвимы", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Saab 340 в небе над Украиной столкнутся с крупными и боеспособными Военно-воздушными силами (ВКС), а также широким арсеналом средств класса "земля — воздух", имея при этом мало возможностей для отступления и развертывания с безопасных авиабаз.Уничтожить украинские Saab в первую очередь могут ракеты класса "воздух — воздух" Р-37М. Они обладают впечатляющей дальностью полета 400 километров и скоростью 6 Махов. В январе 2023 года Министерство обороны Великобритании сообщило, что Р-37М эффективно используются для поражения украинских самолетов на расстоянии свыше 200 километров. За исключением китайской PL-XX этот класс ракет считается непревзойденным во всем мире, уточняется в статье.Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html

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в мире, россия, украина, швеция, сергей лавров, воздушно-космические силы россии, нато, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», миг-31