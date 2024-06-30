https://ria.ru/20240630/voennye-1956518520.html

В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе

В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе - РИА Новости, 30.06.2024

В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе

Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T22:28

2024-06-30T22:28

2024-06-30T22:28

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей, заявил РИА Новости американский военный чиновник. "В силу ряда факторов, которые потенциально могут отразиться на безопасности и сохранности американских военнослужащих и их семей, дислоцированных в европейском театре военных действий, EUCOM приняло решение удвоить уровень бдительности на период летних месяцев", - сказал собеседник агентства. Телеканал CNN ранее в воскресенье сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта - вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, европа, eucom