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В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе - РИА Новости, 30.06.2024
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22:28 30.06.2024
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В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе - РИА Новости, 30.06.2024
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе
Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:28
2024-06-30T22:28
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей, заявил РИА Новости американский военный чиновник. "В силу ряда факторов, которые потенциально могут отразиться на безопасности и сохранности американских военнослужащих и их семей, дислоцированных в европейском театре военных действий, EUCOM приняло решение удвоить уровень бдительности на период летних месяцев", - сказал собеседник агентства. Телеканал CNN ранее в воскресенье сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта - вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет.
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в мире, сша, европа, eucom
В мире, США, Европа, EUCOM
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе

EUCOM удвоит бдительность из-за угрозы теракта на военных базах США в Европе

© Sgt. Timothy MasseyАмериканские военнослужащие на военной базе в Польше
Американские военнослужащие на военной базе в Польше
© Sgt. Timothy Massey
Американские военнослужащие на военной базе в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей, заявил РИА Новости американский военный чиновник.
«
"В силу ряда факторов, которые потенциально могут отразиться на безопасности и сохранности американских военнослужащих и их семей, дислоцированных в европейском театре военных действий, EUCOM приняло решение удвоить уровень бдительности на период летних месяцев", - сказал собеседник агентства.
Телеканал CNN ранее в воскресенье сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта - вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет.
Военная база США - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
СМИ: США из-за угрозы теракта повысили боеготовность на базах в Европе
Вчера, 20:00
 
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