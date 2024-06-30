https://ria.ru/20240630/voennye-1956518520.html
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе - РИА Новости, 30.06.2024
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе
Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:28
2024-06-30T22:28
2024-06-30T22:28
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей, заявил РИА Новости американский военный чиновник. "В силу ряда факторов, которые потенциально могут отразиться на безопасности и сохранности американских военнослужащих и их семей, дислоцированных в европейском театре военных действий, EUCOM приняло решение удвоить уровень бдительности на период летних месяцев", - сказал собеседник агентства. Телеканал CNN ранее в воскресенье сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта - вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, eucom
В мире, США, Европа, EUCOM
В США заявили об усилении контроля за безопасностью своих военных в Европе
EUCOM удвоит бдительность из-за угрозы теракта на военных базах США в Европе