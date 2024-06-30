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В Британии призвали расследовать "вмешательство" России в выборы, пишут СМИ

В Британии призвали расследовать "вмешательство" России в выборы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2024

В Британии призвали расследовать "вмешательство" России в выборы, пишут СМИ

Председатель Консервативной партии Великобритании Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве России во всеобщие выборы в стране,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T04:31

2024-06-30T04:31

2024-06-30T06:22

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве России во всеобщие выборы в стране, сообщает газета Times. Ранее австралийский телеканал ABC News заявил, что в преддверии выборов в Великобритании наблюдал за деятельностью пяти страниц в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), которые якобы распространяли посты с пророссийской позицией и поддержкой лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. По мнению экспертов, их деятельность якобы имеет признаки связи с Россией, при этом администраторы страниц, на которые подписаны в целом около 190 тысяч человек, находятся в Нигерии и Великобритании. "Вчера вечером председатель Консервативной партии Ричард Холден направил письмо Саймону Кейсу, секретарю кабинета министров, и сэру Тиму Барроу, советнику по национальной безопасности, с просьбой расследовать эти заявления", - пишет Times. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240630/plakat-1956395509.html

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