https://ria.ru/20240630/vef-1956422200.html
Сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили руководство в дискриминации женщин
Сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили руководство в дискриминации женщин - РИА Новости, 30.06.2024
Сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили руководство в дискриминации женщин
Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:53
2024-06-30T10:53
2024-06-30T10:53
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полученные внутренние жалобы и интервью, проведённые с более чем 80 нынешними и бывшими сотрудниками форума. В мае портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. "Несмотря на свои высокие цели, Всемирный экономический форум столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и дискриминации в отношении женщин и темнокожих", - говорится в сообщении. Как отмечается, под своим многолетним контролем форума Шваб позволил создать на его рабочих местах атмосферу, "враждебную по отношению к женщинам и темнокожим". По данным издания, по меньшей мере шесть сотрудниц форума были уволены во время беременности или после возвращения из декретного отпуска. Другие женщины рассказали о сексуальных домогательствах, которым они подверглись со стороны старших менеджеров, некоторые из которых до сих пор работают в организации. При этом, как заявили газете три сотрудницы, тесно работавшие со Швабом, он делал им непристойные комментарии, которые заставляли их чувствовать себя некомфортно. Согласно изданию, внутренние жалобы также были поданы после неполиткорректных обращений к темнокожим сотрудникам и их исключений из форума или недопущений повышения по карьерной лестнице. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли. В 2024 году форум проходил с 15 по 19 января.
https://ria.ru/20240127/tramp-1923789884.html
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946292665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос
Сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили руководство в дискриминации женщин
Сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили руководство в дискриминации женщин и темнокожих
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на полученные внутренние жалобы и интервью, проведённые с более чем 80 нынешними и бывшими сотрудниками форума.
В мае портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором.
"Несмотря на свои высокие цели, Всемирный экономический форум столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и дискриминации в отношении женщин и темнокожих", - говорится в сообщении.
Как отмечается, под своим многолетним контролем форума Шваб позволил создать на его рабочих местах атмосферу, "враждебную по отношению к женщинам и темнокожим". По данным издания, по меньшей мере шесть сотрудниц форума были уволены во время беременности или после возвращения из декретного отпуска. Другие женщины рассказали о сексуальных домогательствах, которым они подверглись со стороны старших менеджеров, некоторые из которых до сих пор работают в организации. При этом, как заявили газете три сотрудницы, тесно работавшие со Швабом, он делал им непристойные комментарии, которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.
Согласно изданию, внутренние жалобы также были поданы после неполиткорректных обращений к темнокожим сотрудникам и их исключений из форума или недопущений повышения по карьерной лестнице.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли. В 2024 году форум проходил с 15 по 19 января.