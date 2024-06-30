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В Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учебе - РИА Новости, 30.06.2024
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23:12 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/universitet-1956521981.html
В Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учебе
В Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учебе - РИА Новости, 30.06.2024
В Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учебе
Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил, что младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в Пекинском... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:12
2024-06-30T23:12
в мире
белоруссия
николай лукашенко
александр лукашенко
пекинский университет
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил, что младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов по обмену, является лучшим студентом на курсе. В эфире телеканала "Беларусь 1" рассказали, что в составе группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии по обмену в Пекинском университете, учится и младший сын президента Белоруссии. "Со слов преподавателей, ребята, которые обучаются, очень усердные, они любят учиться, жаждут знаний… Он (сын Лукашенко – ред.) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", - сказал Хао Пин телеканалу. Он отметил, что сотрудничество Белорусского госуниверситета и Пекинского университета – это практическая реализация договоренностей стран, совместных образовательных программ. Секретарь партийного комитета Пекинского университета сообщил, что в продолжение сотрудничества с Белгосуниверситетом планируется рассмотреть возможность создания совместных исследовательских центров по биотехнологиям. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее рассказывал, что его младший сын Николай учится в Белорусском государственном университете, изучает биотехнологии по совместной белорусско-китайской образовательной программе: создана совместная группа с Пекинским университетом. По словам президента, преподавание ведется на английском языке. Лукашенко подчеркивал, что его сын учится здесь и там, человек получит два диплома.
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1944999768.html
https://ria.ru/20240603/lukashenko-1950194263.html
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в мире, белоруссия, николай лукашенко, александр лукашенко, пекинский университет, белорусский государственный университет
В мире, Белоруссия, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко, Пекинский университет, Белорусский государственный университет
В Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учебе

Пекинский университет: сын Лукашенко является лучшим студентом на курсе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил, что младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов по обмену, является лучшим студентом на курсе.
В эфире телеканала "Беларусь 1" рассказали, что в составе группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии по обмену в Пекинском университете, учится и младший сын президента Белоруссии.
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"Со слов преподавателей, ребята, которые обучаются, очень усердные, они любят учиться, жаждут знаний… Он (сын Лукашенко – ред.) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", - сказал Хао Пин телеканалу.
Он отметил, что сотрудничество Белорусского госуниверситета и Пекинского университета – это практическая реализация договоренностей стран, совместных образовательных программ. Секретарь партийного комитета Пекинского университета сообщил, что в продолжение сотрудничества с Белгосуниверситетом планируется рассмотреть возможность создания совместных исследовательских центров по биотехнологиям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее рассказывал, что его младший сын Николай учится в Белорусском государственном университете, изучает биотехнологии по совместной белорусско-китайской образовательной программе: создана совместная группа с Пекинским университетом. По словам президента, преподавание ведется на английском языке. Лукашенко подчеркивал, что его сын учится здесь и там, человек получит два диплома.
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В миреБелоруссияНиколай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоПекинский университетБелорусский государственный университет
 
 
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