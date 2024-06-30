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В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО, чтобы обмануть Россию - РИА Новости, 30.06.2024
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22:28 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956518385.html
В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО, чтобы обмануть Россию
В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО, чтобы обмануть Россию - РИА Новости, 30.06.2024
В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО, чтобы обмануть Россию
Украина может оставаться нейтральной страной, но при этом получать военную и разведывательную помощь со стороны США и других стран НАТО, пишет политолог Томас... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:28
2024-06-30T22:28
в мире
украина
швеция
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина может оставаться нейтральной страной, но при этом получать военную и разведывательную помощь со стороны США и других стран НАТО, пишет политолог Томас Грэм в статье для Hill."Если членство в НАТО — это слишком недосягаемо, то что должна делать Украина? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к нынешним обстоятельствам. Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете", — отметил эксперт.По мнению Грэма, Соединенные Штаты уже сейчас должны превратить Украину в Швецию времен холодной войны. Для этого нужно приложить усилия по восстановлению оборонно-промышленного сектора восточноевропейской республики и обучить ее вооруженные силы. Вашингтон также должен более тесно сотрудничать с Киевом в сфере безопасности и разведки, считает аналитик.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины крайне важен для безопасности региона. Это одно из ключевых условий для урегулирования конфликта в стране, подчеркивал российский лидер.
https://ria.ru/20240630/britaniya-1956500149.html
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в мире, украина, швеция, сша, владимир путин, нато
В мире, Украина, Швеция, США, Владимир Путин, НАТО
В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО, чтобы обмануть Россию

Hill: нейтральная Украина сможет тайно получать помощь от НАТО

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина может оставаться нейтральной страной, но при этом получать военную и разведывательную помощь со стороны США и других стран НАТО, пишет политолог Томас Грэм в статье для Hill.
"Если членство в НАТО — это слишком недосягаемо, то что должна делать Украина? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к нынешним обстоятельствам. Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете", — отметил эксперт.
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По мнению Грэма, Соединенные Штаты уже сейчас должны превратить Украину в Швецию времен холодной войны. Для этого нужно приложить усилия по восстановлению оборонно-промышленного сектора восточноевропейской республики и обучить ее вооруженные силы. Вашингтон также должен более тесно сотрудничать с Киевом в сфере безопасности и разведки, считает аналитик.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины крайне важен для безопасности региона. Это одно из ключевых условий для урегулирования конфликта в стране, подчеркивал российский лидер.
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