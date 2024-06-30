https://ria.ru/20240630/ukraina-1956399351.html

На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ

На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ - РИА Новости, 30.06.2024

На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ

Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T05:19

2024-06-30T05:19

2024-06-30T05:19

в мире

украина

алексей кущ

мвф

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины.Ранее глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявил РИА Новости, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией."Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — заявил Кущ в своем Facebook*.Экономист выразил недовольство тем, что в условиях "геополитического форс-мажора" Киев должен выполнять свои обязательства без послаблений, напомнив, что Гане в этом году спишут 30% долгов.При этом он отметил, что украинский минфин "прозевал историческое окно возможностей" для списания долгов еще в 2022 году, теперь же Украине указывают: "получаете западные пакеты помощи — платите"."Ну вот почему такое отношение, если мы действительно защищаем западную цивилизацию, как любят говорить наши партнеры", — пожаловался Кущ.В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240628/mvf-1956235248.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html

https://ria.ru/20240607/gosdolg-1951465715.html

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в мире, украина, алексей кущ, мвф