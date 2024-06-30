Рейтинг@Mail.ru
На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956399351.html
На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ
На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ - РИА Новости, 30.06.2024
На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ
Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:19
2024-06-30T05:19
в мире
украина
алексей кущ
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины.Ранее глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявил РИА Новости, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией."Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — заявил Кущ в своем Facebook*.Экономист выразил недовольство тем, что в условиях "геополитического форс-мажора" Киев должен выполнять свои обязательства без послаблений, напомнив, что Гане в этом году спишут 30% долгов.При этом он отметил, что украинский минфин "прозевал историческое окно возможностей" для списания долгов еще в 2022 году, теперь же Украине указывают: "получаете западные пакеты помощи — платите"."Ну вот почему такое отношение, если мы действительно защищаем западную цивилизацию, как любят говорить наши партнеры", — пожаловался Кущ.В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240628/mvf-1956235248.html
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html
https://ria.ru/20240607/gosdolg-1951465715.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_491:0:2611:1590_1920x0_80_0_0_776e66583fc4742eea2b8f0b2af1fdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей кущ, мвф
В мире, Украина, Алексей Кущ, МВФ
На Украине оскорбились из-за громкого решения МВФ

Киевского экономиста Куща возмутил отказ МВФ списать долги Украины

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДоллар и гривна
Доллар и гривна - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Доллар и гривна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины.
Ранее глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявил РИА Новости, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МВФ рассказал, почему ухудшились перспективы украинской экономики
28 июня, 22:18
"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — заявил Кущ в своем Facebook*.
Экономист выразил недовольство тем, что в условиях "геополитического форс-мажора" Киев должен выполнять свои обязательства без послаблений, напомнив, что Гане в этом году спишут 30% долгов.
При этом он отметил, что украинский минфин "прозевал историческое окно возможностей" для списания долгов еще в 2022 году, теперь же Украине указывают: "получаете западные пакеты помощи — платите".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В Киеве раскрыли, что произошло в офисе Зеленского после дебатов в США
04:14
"Ну вот почему такое отношение, если мы действительно защищаем западную цивилизацию, как любят говорить наши партнеры", — пожаловался Кущ.
В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга
7 июня, 17:35
 
В миреУкраинаАлексей КущМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала