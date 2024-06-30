https://ria.ru/20240630/uest-1956481500.html

Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники"

Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники" - РИА Новости, 30.06.2024

Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники"

Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале что американский рэпер Канье Уэст может посетить концертную площадку "Лужники" в Москве. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:47

2024-06-30T17:47

2024-06-30T17:47

шоубиз

москва

россия

яна рудковская

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале что американский рэпер Канье Уэст может посетить концертную площадку "Лужники" в Москве. "По моей информации, завтра он (Канье - ред.) и команда посмотрят "Лужники". И это еще не факт, что точно все состоится!" - написала она. Также Рудковская отметила, что не сообщала о том, что концерт ожидается в ближайшие дни. "Дай Бог, будет в ближайшем будущем. Я просила всех просто скрестить пальцы. Для согласования шоу должен уйти не один месяц. Даже в таком исключительном случае. Уж поверьте моему опыту проведения шоу", - добавила она. Продюсер не исключает sold out за сутки, учитывая такой ажиотаж вокруг персоны Канье Уэста. "Тогда, может, два-три шоу сделать в Москве? Ну как вариант, я просто рассуждаю! И побить рекорд Москвы, России за все годы выступления западных артистов. Вот всем нос-то утрет", - заключила она.

https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, яна рудковская, новости шоу-бизнеса