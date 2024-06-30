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Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники" - РИА Новости, 30.06.2024
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Шоубиз
 
17:47 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/uest-1956481500.html
Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники"
Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники" - РИА Новости, 30.06.2024
Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники"
Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале что американский рэпер Канье Уэст может посетить концертную площадку "Лужники" в Москве. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:47
2024-06-30T17:47
шоубиз
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россия
яна рудковская
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале что американский рэпер Канье Уэст может посетить концертную площадку "Лужники" в Москве. "По моей информации, завтра он (Канье - ред.) и команда посмотрят "Лужники". И это еще не факт, что точно все состоится!" - написала она. Также Рудковская отметила, что не сообщала о том, что концерт ожидается в ближайшие дни. "Дай Бог, будет в ближайшем будущем. Я просила всех просто скрестить пальцы. Для согласования шоу должен уйти не один месяц. Даже в таком исключительном случае. Уж поверьте моему опыту проведения шоу", - добавила она. Продюсер не исключает sold out за сутки, учитывая такой ажиотаж вокруг персоны Канье Уэста. "Тогда, может, два-три шоу сделать в Москве? Ну как вариант, я просто рассуждаю! И побить рекорд Москвы, России за все годы выступления западных артистов. Вот всем нос-то утрет", - заключила она.
https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html
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москва, россия, яна рудковская, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Россия, Яна Рудковская, Новости шоу-бизнеса
Рудковская заявила, что Канье Уэст может посетить "Лужники"

Рудковская сообщила, что Канье Уэст с командой может посетить "Лужники"

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале что американский рэпер Канье Уэст может посетить концертную площадку "Лужники" в Москве.
"По моей информации, завтра он (Канье - ред.) и команда посмотрят "Лужники". И это еще не факт, что точно все состоится!" - написала она.
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Также Рудковская отметила, что не сообщала о том, что концерт ожидается в ближайшие дни.
«
"Дай Бог, будет в ближайшем будущем. Я просила всех просто скрестить пальцы. Для согласования шоу должен уйти не один месяц. Даже в таком исключительном случае. Уж поверьте моему опыту проведения шоу", - добавила она.
Продюсер не исключает sold out за сутки, учитывая такой ажиотаж вокруг персоны Канье Уэста.
"Тогда, может, два-три шоу сделать в Москве? Ну как вариант, я просто рассуждаю! И побить рекорд Москвы, России за все годы выступления западных артистов. Вот всем нос-то утрет", - заключила она.
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