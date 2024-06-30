https://ria.ru/20240630/uest-1956435142.html

Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста

Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024

Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста

Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:43

2024-06-30T12:43

2024-06-30T12:43

шоубиз

канье уэст

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст. Ранее в Telegram-канале журнала "Москвичка" появилось сообщение о том, что Уэст с компанией в субботу был в ресторане "Белуга". "К сожалению, посещение гостей ресторана конфиденциально, поэтому я не могу ответить на этот вопрос", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канье уэст, новости шоу-бизнеса