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Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
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Шоубиз
 
12:43 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/uest-1956435142.html
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста
Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:43
2024-06-30T12:43
шоубиз
канье уэст
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст. Ранее в Telegram-канале журнала "Москвичка" появилось сообщение о том, что Уэст с компанией в субботу был в ресторане "Белуга". "К сожалению, посещение гостей ресторана конфиденциально, поэтому я не могу ответить на этот вопрос", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html
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канье уэст, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста

Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил данные о визите Канье Уэста в субботу

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст.
Ранее в Telegram-канале журнала "Москвичка" появилось сообщение о том, что Уэст с компанией в субботу был в ресторане "Белуга".
"К сожалению, посещение гостей ресторана конфиденциально, поэтому я не могу ответить на этот вопрос", - сказала собеседница агентства.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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