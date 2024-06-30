https://ria.ru/20240630/uest-1956435142.html
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста
Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:43
2024-06-30T12:43
2024-06-30T12:43
шоубиз
канье уэст
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f6e3a1172e90d083933f048387df80c5.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст. Ранее в Telegram-канале журнала "Москвичка" появилось сообщение о том, что Уэст с компанией в субботу был в ресторане "Белуга". "К сожалению, посещение гостей ресторана конфиденциально, поэтому я не могу ответить на этот вопрос", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240630/uest-1956424413.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_59c40d08dd4d5dfdd6069dda93ae70d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Канье Уэст, Новости шоу-бизнеса
Ресторан "Белуга" не подтвердил информацию о приходе Канье Уэста
Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил данные о визите Канье Уэста в субботу
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Столичный ресторан "Белуга" не подтвердил РИА Новости информацию о том, что в субботу к ним приходил американский рэпер Канье Уэст.
Ранее в Telegram-канале журнала "Москвичка" появилось сообщение о том, что Уэст с компанией в субботу был в ресторане "Белуга".
"К сожалению, посещение гостей ресторана конфиденциально, поэтому я не могу ответить на этот вопрос", - сказала собеседница агентства.